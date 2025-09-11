Maltempo in Toscana, nubifragio all’Isola d’Elba: allagamenti e frane. 200 persone isolate. FOTO
Nelle ultime ore a causa del forte maltempo in Toscana un violento nubifragio ha colpito l'Isola d'Elba provocando molti allagamenti e frane. Sull'isola la situazione si è fatta piuttosto critica e ora si contano i danni.
Le strade sono divenute veri e propri fiumi. A Portoferraio, in meno di un'ora, sono caduti oltre 70 millilitri di pioggia. In località Forno, invece, una frana ha isolato circa 200 persone.
Maltempo Toscana: la situazione all'Isola d'Elba
A causa del maltempo in Toscana si è verificato un nubifragio sull'Isola d'Elba. La situazione è apparsa subito piuttosto critica. Una frana, inoltre, ha isolato almeno 200 persone in località Forno. Tra di essi vi sono anche diversi turisti.
Questa frana ha causato l'interruzione della viabilità in località Forno, accanto alla spiaggia La Biodola. I mezzi della Provincia di Livorno hanno lavorato e stanno continuando a lavorare incessantemente per ripristinare la viabilità sulla SP 24.
Nel frattempo il Comune di Portoferraio ha organizzato un pullman navetta insieme alla Protezione civile per garantire lo spostamento delle persone. A causa del maltempo sono crollati anche pali della luce e sono andate in tilt centraline telefoniche. Per fortuna, però, nelle ultime ore, le linee telefoniche sono state ripristinate.
La pioggia battente oltre a essere colpevole della frane e a causare allagamenti di strade, scantinati, primi piani delle case e di esercizi pubblici e commerciali, ha fatto sì che esondassero anche il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio.
Il sindaco di Portoferraio (Livorno) Tiziano Nocentini ha fatto sapere che: "La zona del Carburo, un'area dove c'era in origine una vecchia salina e che quindi si trova sotto il livello stradale, e quella della Sghinghetta, sono finite un'altra volta sott'acqua".
Maltempo Toscana: i danni nelle altre zone
Sempre nella notte fra martedì e mercoledì il maltempo in Toscana ha fatto sì che si scatenasse un violento temporale anche sul litorale grossetano, all’Argentario e all’isola del Giglio. In poco tempo sono caduti ben 67 mm di pioggia.
A Massa si sono registrati allagamenti diffusi che hanno riguardato in modo particolare la zona della stazione ferroviaria. Qui soprattutto il sottopasso di accesso ai binari è stato completamente inondato dall’acqua e chiuso. A Carrara a preoccupare è stato il torrente Carrione, arrivato a un passo dall’esondazione, poi scongiurata.
Ad Avenza, Marina e Fossone l’acqua ha invaso scantinati e piani terra, sollevando l’asfalto in più punti. Per finire si sono registrati diversi allagamenti anche nella zona di Battilana a causa della fuoriuscita di diversi canali.