Eruzione spettacolare del Semeru in Indonesia: evacuazioni e diversi escursionisti tratti in salvo | Video

Nuova eruzione del Semeru in Indonesia. Si contano già numerose evacuazioni e diversi escursionisti tratti in salvo. Dal mezzogiorno del 19 novembre il vulcano è tornato ad essere più attivo che mai con lancio di cenere, lapilli e fuoriuscita di lava e gas incandescenti.
Eventi estremi20 Novembre 2025 - ore 12:03 - Redatto da Meteo.it
C'è stata una eruzione spettacolare del Semeru in Indonesia. Da mezzogiorno sino al tramonto, nella giornata di mercoledì 19 novembre, nubi di cenere roventi e un mix di: rocce, lava e gas si sono propagati fino a sette chilometri di distanza lungo i suoi pendii.

Il vulcano Semeru, situato sull'isola indonesiana di Giava, è tornato a far paura. A causa della sua eruzione si contano numerose evacuazioni e diversi escursionisti sono stati tratti in salvo.

Eruzione del Semeru in Indonesia: le ultime notizie su evacuazioni e persone tratte in salvo

Dopo quanto accaduto a dicembre 2021, l'eruzione del Semeru, in Indonesia, torna a far paura. All'epoca morirono 51 persone, diverse centinaia rimasero ustionate e vari villaggi furono sepolti sotto strati di fango. Si contarono inoltre ben 10.000 persone evacuate.

Da mezzogiorno di mercoledì 19 novembre la situazione è diventata incandescente. Rocce e lava si sono propagati fino a sette chilometri di distanza lungo i pendii e nubi incandescenti di gas hanno causato parecchi disagi alla popolazione.

Abdul Muhari, portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, ha fatto sapere, inoltre, che l’aumento dell’attività vulcanica nel pomeriggio dello stesso giorno ha fatto sì che le autorità estendessero la zona di pericolo fino a 8 km dal cratere del vulcano.

Fiumi di lava hanno continuato a scendere lungo il percorso del fiume Besuk Kobokan e pertanto l'area è stata fatta evacuare. La cenere vulcanica, invece, ha raggiunto un'altezza di sette chilometri dalla cima dell'isola e ha sommerso strade e case nell'area sottostante. Si contano già oltre 300 persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel distretto di Lumajang e sono state trasferite in rifugi ad hoc.

La cintura di fuoco: ecco dove si trova l'Indonesia

Come ormai sappiamo l'Indonesia si trova sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico. Qui l'incontro delle placche continentali comporta una significativa attività vulcanica e sismica. Nella zona vi sono circa 130 vulcani attivi. Il Semeru è uno di questi.

Nonostante abbia già eruttato più volte, causando danni ingenti e numerosi morti, molta gente continua ad abitare lungo i suoi pendii e, quando la sua attività si fa più intensa, corre al riparo nei rifugi statali o lascia la zona per andare ospite da amici e parenti in località più sicure.

