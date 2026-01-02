FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Etna, eruzione anomala: di cosa si tratta? | Foto e Video

Etna, eruzione anomala: di cosa si tratta? | Foto e Video

Il 2026 inizia con un nuovo e alquanto insolito spettacolo offerto dall'Etna con una eruzione laterale a bassa quota. Ecco le ultime news e alcune immagini
Eventi estremi2 Gennaio 2026 - ore 14:19 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi2 Gennaio 2026 - ore 14:19 - Redatto da Meteo.it

L'Etna continua a stupire, stavolta con una eruzione anomala. Cosa sta succedendo in Sicilia? Dalla mezzanotte di Capodanno abbiamo assistito ad una eruzione laterale di bassa quota a cui non eravamo abituati.

Etna, eruzione laterale a bassa quota: le ultime news

Mezzanotte di Capodanno esplosiva sull’Etna dove si è verificata un’eruzione laterale a bassa quota che ha iniziato a preoccupare gli abitanti dei paesini circostanti per via della colata lavica che ha iniziato a riversarsi nella Valle del Bove, ovvero un vasto bacino naturale alla base del vulcano. Per ora, per fortuna, i paesi di Milo e Fornazzo sono ancora molto distanti dal magma che oltretutto pare - secondo gli ultimi rilievi - procedere lentamente.

Monitorando la situazione il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania ha fatto sapere che la bocca effusiva attiva nella Valle del Bove dell’Etna si trova in prossimità di monte Simone, a una quota circa di 2.100 metri sul livello del mare. La lava, invece, si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, a quota 1.580 metri sul livello del mare. Oltre a ciò pare proprio che per l’attività sismica e infrasonica non si osservino variazioni significative.

Sul vulcano sono ancora in corso rilievi da parte dei vulcanologi e nel mentre continua l'attività esplosiva al cratere Bocca Nuova.

Etna in eruzione: cosa è accaduto a fine dicembre

L'Etna è in continua attività. Solo a fine dicembre aveva dato spettacolo con una  incredibile eruzione in mezzo alla neve. Fumo, fuoco e lapilli si erano alzati dal cratere circondato da una coltre bianca rendendo così lo spettacolo ancor più unico e suggestivo proprio mentre il trabocco lavico segnalato il 26 dicembre non veniva più alimentato e si trovava in fase di raffreddamento.

Quali altre sorprese ci riserverà nei prossimi giorni l'Etna?

Articoli correlatiVedi tutti
  • Italia, nel 2025 aumentano gli eventi meteo estremi: l’allarme di Legambiente
    Eventi estremi2 Gennaio 2026

    Italia, nel 2025 aumentano gli eventi meteo estremi: l’allarme di Legambiente

    Il 2025 con 376 eventi meteo estremi registrati è il secondo anno peggiore degli ultimi 11 in Italia.
  • Etna in eruzione: fontane di lava fino a 400 metri sulla vetta innevata
    Eventi estremi29 Dicembre 2025

    Etna in eruzione: fontane di lava fino a 400 metri sulla vetta innevata

    L’Etna prosegue la sua attività eruttiva a fasi alterne e, dopo un periodo di apparente quiete, una nuova fontana di lava si è attivata.
  • Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: torna la paura a Pozzuoli
    Eventi estremi19 Dicembre 2025

    Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: torna la paura a Pozzuoli

    Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei per un nuovo sciame sismico. Le scosse sono state avvertite: non si segnalano danni.
  • Giappone, forte terremoto di 7.6: revocato allarme tsunami
    Eventi estremi9 Dicembre 2025

    Giappone, forte terremoto di 7.6: revocato allarme tsunami

    Forte scossa di terremoto in Giappone. Scatta l'allarme tsunami, poi revocato. Ecco le ultime news
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Tendenza2 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Da domenica 4 gennaio nuovo afflusso di aria molto fredda. Possibili nevicate a quote di pianura per l'Epifania. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Tendenza1 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. Calo termico in vista. La tendenza meteo fino all'Epifania
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Tendenza31 Dicembre 2025
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Gennaio ore 14:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154