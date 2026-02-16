FacebookInstagramXWhatsApp

Treno deragliato in Svizzera nel Vallese: valanga sui binari, cinque feriti

Questa mattina la Svizzera si è svegliata con un grave incidente ferroviario nel cuore delle Alpi. Un treno regionale è deragliato nel Cantone del Vallese dopo che una valanga si è abbattuta sui binari lungo la linea Frutigen–Briga.
Eventi estremi16 Febbraio 2026 - ore 12:56 - Redatto da Meteo.it
Un treno regionale è deragliato questa mattina intorno alle 7 nel Cantone svizzero del Vallese, sulla linea Frutigen–Briga, nel tratto compreso tra Goppenstein e Briga. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, l’incidente è avvenuto nei pressi di Hohtenn, nella zona di Stockgrabe.

A bordo c'erano circa 80 passeggeri, circa 30 persone sono state evacuate dal treno regionale. Cinque i feriti: uno è stato trasportato in ospedale, gli altri quattro sono stati medicati sul posto dai soccorritori. Il treno era partito da Spiez, nel Canton Berna, intorno alle 6 del mattino. Intorno alle 10.15 la polizia vallese ha comunicato su X che tutte le persone presenti sul convoglio erano state evacuate in sicurezza.

Treno deragliato in Svizzera, la causa: una valanga sui binari

A provocare il deragliamento sarebbe stata la caduta di una valanga che si è abbattuta sui binari poco prima del passaggio del treno. A confermarlo sono le Ferrovie federali svizzere (FFS), che hanno precisato come la massa di neve abbia colpito la linea ferroviaria causando l’incidente.

La compagnia ha inoltre annunciato che l’interruzione della linea Frutigen–Briga si protrarrà almeno fino a domani, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del convoglio. La Procura ha aperto un’indagine per accertare nel dettaglio le circostanze dell’accaduto.

“Nessun italiano coinvolto”: la nota dell’ambasciatore Cornado

“Non vi sono italiani coinvolti nell'incidente ferroviario di questa mattina nel Canton Vallese”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, dopo aver ricevuto conferma dalle autorità locali. La comunicazione ufficiale ha rassicurato le famiglie e la comunità italiana residente in Svizzera.

Disagi anche a Losanna: incendio e linea sospesa

Non è l’unico problema che sta interessando il servizio ferroviario svizzero. Le Ferrovie federali svizzere hanno infatti comunicato che, a causa di un incendio che ha coinvolto circa quaranta cavi nella stazione di Losanna, il traffico ferroviario tra Losanna e Prilly-Malley è sospeso dalle 20.45 di domenica.

Il servizio non sarà ripristinato prima di martedì mattina. La compagnia ha predisposto percorsi alternativi, ma sconsiglia di viaggiare tra Losanna e Renens. Sono attivi due treni all’ora in ciascuna direzione e autobus sostitutivi tra Losanna, Prilly-Malley e Renens.

L’incidente nel Vallese e i disagi a Losanna riportano l’attenzione sulla fragilità delle infrastrutture ferroviarie in presenza di eventi naturali estremi e imprevisti tecnici, in un periodo caratterizzato da condizioni meteo particolarmente difficili nelle regioni alpine.

