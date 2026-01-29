Terremoto di magnitudo 2.9 tra Abruzzo e Lazio: epicentro vicino ad Amatrice

Una scossa di terremoto magnitudo 2.9 è stata registrata dai sismografi dell’INGV di Roma alle ore 00:54 di oggi, giovedì 29 gennaio 2026. L’epicentro del sisma è stato registrato a Campotosto (L'Aquila) a una profondità di 12 km.

Terremoto di 2.9 vicino ad Amatrice

La terra torna a tremare tra Abruzzo e Lazio. Nella notte i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato un movimento tellurico M 2.9 con epicentro 4 km a ovest di Campotosto, in provincia de L'Aquila.

Alle 00:54 di oggi (ora italiana) la popolazione è stata svegliata dal movimento tellurico, e molti si sono riversati nelle strade. Fortunatamente la scossa non ha prodotto danni a persone o cose, anche se in molti sono tornati con la memoria a quel terribile terremoto del 24 agosto 2016 che provocò morte e distruzione ad Amatrice.

L'epicentro del sisma di stanotte è infatti vicino alla città reatina. Tra gli altri Comuni situati nelle vicinanze ci sono Capitignano e Montereale, entrambe città della provincia de L'Aquila. L'ipocentro è stato individuato a 12 km di profondità.

Terremoto nella notte, tanta paura ma nessun danno

Nonostante la forte paura, che ha spinto molti abitanti della zona a riversarsi in strada, al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità stanno facendo i dovuti sopralluoghi per verificare la stabilità delle strutture.