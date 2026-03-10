FacebookInstagramXWhatsApp

Terremoto fortissimo nel Golfo di Napoli: scossa di magnitudo 5.9 - I dati del sisma

Una fortissima scossa di terremoto è avvenuta nel Golfo di Napoli: il sisma di magnitudo 5.9 è avvenuto a una profondità di 414 km. Nessun danno segnalato.
Eventi estremi10 Marzo 2026 - ore 10:25 - Redatto da Meteo.it
Una fortissima scossa di terremoto è avvenuta durante la notte nel Golfo di Napoli. L'evento sismico, registrato dai sismografi dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle ore 00:03 di martedì 10 marzo 2026, è stato caratterizzato da una magnitudo molto elevata pari a 5.9.

Terremoto nel Golfo di Napoli: scossa di magnitudo 5.9

Il sisma, come anticipato, è avvenuto nel Mar Tirreno, al largo delle coste della regione Campania, a ben 5 km a sud-ovest dall'isola di Capri. Come riportato dai dati registrati dai sismografi della sala operativa di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto ha avuto luogo a una profondità molto elevata. L'evento sismico è infatti avvenuto al ben 414 km di profondità sotto il livello del mare, quindi sarebbe stato avvertito poco o nulla.

Segnalazioni di utenti dalla Lombardia e da Malta

Nonostante la scossa di terremoto sia avvenuta a una profondità elevatissima da non essere quasi percepita, anche se comunque si tratta di un sisma con una magnitudo pari a 5.9, alcuni abitanti della Lombardia, precisamente di città quali: Milano, Como e Bergamo, attraverso i social segnalano di aver percepito la scossa. Alcune segnalazioni pare siano arrivate anche da Malta.

Nessun danno a persone o cose: ritardi per la rete ferroviaria a causa di controlli

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Quello che è certo, è che i treni di Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito alcune limitazioni sul percorso, cancellazioni o variazioni e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti per dare la possibilità agli esperti di effettuare le verifiche tecniche sul nodo ferroviario di Napoli.

