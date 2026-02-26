Terremoto: sciame sismico sulla costa ionica crotonese. Tutte le scosse registrate nelle ultime ore

Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, una serie di scosse sismiche ha creato allarme nella costa ionica crotonese. L'evento più significativo, una scossa magnitudo 3.5, è stato registrato alle 18:48. Nonostante la paura degli abitanti per il susseguirsi delle scosse, non si registrano danni a persone o cose.

Sequenza di scosse fa tremare la costa ionica crotonese

I sismografi dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma hanno registrato una serie di scosse sismiche che, nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri 25 febbraio, hanno interessato la costa ionica crotonese. L'epicentro è stato individuato a una distanza di 9 km da Crotone.

Dopo una prima scossa magnitudo 2.2, che ha fatto tremare la costa alle 16:04, è arrivato, alle 18:48, l'evento più significativo: un sisma magnitudo 3.5 con ipocentro a 26 km di profondità. A seguire una serie di scosse che si sono protratte fino alle 19:46, con magnitudo compreso tra 2.0 e 2.4.

Tanta paura ma nessun danno

La serie di terremoti ha causato molta paura negli abitanti e sono molti coloro che hanno abbandonato le loro abitazioni e si sono riversati in strada. Fortunatamente però, a parte la paura, lo sciame sismico non ha provocato danni a persone o cose.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le coordinate geografiche riportate dall'INGV di Roma sono: (lat, lon) 39.1473, 17.1913.

Tra i Comuni situati nei pressi dell'epicentro troviamo: