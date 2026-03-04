Terremoto in Sicilia: forte scossa avvertita a Catania e provincia. I dati del sisma

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Sicilia, in modo particolare a Catania e in tutta la provincia. Il sisma è avvenuto poco dopo le 7.05 di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, ed è stato avvertito in maniera chiara e netta anche nei paesi limitrofi.

Terremoto in Sicilia: scossa a Catania, chiuse le scuole

Il terremoto che questa mattina ha fatto tremare la Sicilia ha avuto, come riportano i dati forniti dai sismografi dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), una magnitudo di 4.5. Dai dati appena forniti dagli enti preposti, è stato possibile anche localizzare l'ipocentro del sisma, che come si evince dalle informazioni diramate in queste ore, risulterebbe essere localizzato sull'Etna, in una zona che si trova a nord-ovest di Ragalna, tra i comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

L'evento sismico è avvenuto a una profondità di circa 3.8 chilometri. Oltre che nella provincia di Catania, il terremoto è stato avvertito anche in provincia di Messina e di Siracusa. Segnalazioni infatti arrivano anche da località come Augusta (Siracusa).

Attivato il servizio di monitoraggio telefonico

Subito dopo la scossa di terremoto, il dirigente generale della Protezione civile regionale siciliana Salvatore Cocina, ha disposto l’attivazione immediata di "un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita".

Nessun danno segnalato

Al momento non si hanno notizie in merito a danni causati dalla scossa di terremoto di questa mattina. Quello che è certo, è che nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Numerose invece sono state le telefonate con richieste di informazioni alla sala operativa.

Scuole chiuse a Catania

A Catania, dopo la scossa di questa mattina, il sindaco della città siciliana, Enrico Trantino, ha disposto, per motivi precauzionali, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole della città, disponendo verifiche nelle strutture scolastiche. Per questo motivo oggi non avranno luogo le lezioni e le scuole rimarranno chiuse.