FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto in Sicilia: forte scossa avvertita a Catania e provinci...

Terremoto in Sicilia: forte scossa avvertita a Catania e provincia. I dati del sisma

Forte scossa di terremoto in Sicilia con epicentro a Catania. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.5 ed è stato avvertito anche nei paesi limitrofi.
Eventi estremi4 Marzo 2026 - ore 09:23 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi4 Marzo 2026 - ore 09:23 - Redatto da Meteo.it

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Sicilia, in modo particolare a Catania e in tutta la provincia. Il sisma è avvenuto poco dopo le 7.05 di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, ed è stato avvertito in maniera chiara e netta anche nei paesi limitrofi.

Terremoto in Sicilia: scossa a Catania, chiuse le scuole

Il terremoto che questa mattina ha fatto tremare la Sicilia ha avuto, come riportano i dati forniti dai sismografi dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), una magnitudo di 4.5. Dai dati appena forniti dagli enti preposti, è stato possibile anche localizzare l'ipocentro del sisma, che come si evince dalle informazioni diramate in queste ore, risulterebbe essere localizzato sull'Etna, in una zona che si trova a nord-ovest di Ragalna, tra i comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

L'evento sismico è avvenuto a una profondità di circa 3.8 chilometri. Oltre che nella provincia di Catania, il terremoto è stato avvertito anche in provincia di Messina e di Siracusa. Segnalazioni infatti arrivano anche da località come Augusta (Siracusa).

Attivato il servizio di monitoraggio telefonico

Subito dopo la scossa di terremoto, il dirigente generale della Protezione civile regionale siciliana Salvatore Cocina, ha disposto l’attivazione immediata di "un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita".

Nessun danno segnalato

Al momento non si hanno notizie in merito a danni causati dalla scossa di terremoto di questa mattina. Quello che è certo, è che nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Numerose invece sono state le telefonate con richieste di informazioni alla sala operativa.

Scuole chiuse a Catania

A Catania, dopo la scossa di questa mattina, il sindaco della città siciliana, Enrico Trantino, ha disposto, per motivi precauzionali, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole della città, disponendo verifiche nelle strutture scolastiche. Per questo motivo oggi non avranno luogo le lezioni e le scuole rimarranno chiuse.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto: sciame sismico sulla costa ionica crotonese. Tutte le scosse registrate nelle ultime ore
    Eventi estremi26 Febbraio 2026

    Terremoto: sciame sismico sulla costa ionica crotonese. Tutte le scosse registrate nelle ultime ore

    Paura sulla costa ionica: una serie di scosse di terremoto avvertita in serata nel Crotonese. La più forte magnitudo 3.5.
  • Terremoti: quali sono le differenze tra superficiali o profondi?
    Eventi estremi25 Febbraio 2026

    Terremoti: quali sono le differenze tra superficiali o profondi?

    La potenza di un terremoto cambia a seconda della profondità: le differenze tra quelli superficiali e profondi?
  • Maltempo: neve fino al fondovalle, rischio valanghe elevate. La Protezione Civile attiva l'allerta "Alfa"
    Eventi estremi19 Febbraio 2026

    Maltempo: neve fino al fondovalle, rischio valanghe elevate. La Protezione Civile attiva l'allerta "Alfa"

    Una vasta area di bassa pressione darà il via da giovedì 19 febbraio a nevicate estese sul Trentino Alto Adige con rischio elevato di valanghe.
  • Cervinia, valanga vicino al paese: enorme nube di neve, il video
    Eventi estremi18 Febbraio 2026

    Cervinia, valanga vicino al paese: enorme nube di neve, il video

    Il 16 febbraio 2026 Breuil-Cervinia si è fermata con il naso all’insù per una bufera bianca inquietante ma alla fine innocua..
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Tendenza4 Marzo 2026
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Atmosfera instabile su Isole ed estremo Sud, nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature miti. Nebbie al Nord. La tendenza meteo
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Tendenza3 Marzo 2026
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Ultimi giorni della settimana con Italia divisa tra alta pressione e un vortice instabile in azione sulle Isole. Scirocco ancora intenso. La tendenza meteo dal 6 marzo
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Tendenza2 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si rinforza nuovamente sull'Italia dove solo in due regioni sarà più instabile. Clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo ore 13:59

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154