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Meteo: pesante maltempo sul Nord-Ovest con neve a bassa quota! Peggiora al Sud

Un'intensa fase di maltempo invernale ha coinvolto Nord-Ovest e Sardegna mentre nelle prossime ore raggiungerà il Sud, specie Sicilia e Calabria.
Previsione15 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Una nuova pesante ondata di maltempo di stampo invernale sta investendo le regioni settentrionali e la Sardegna, a causa della perturbazione nord-atlantica giunta sabato 14 (la n.5 di marzo), il cui ingresso nel Mediterraneo occidentale ha favorito la formazione di un profondo vortice ciclonico (minimo di pressione di 995-996 hPa) attualmente centrato ad ovest della Corsica e della Sardegna, ma destinato adesso a scivolare verso sud: nelle prime di lunedì 16 lo ritroveremo tra Tunisia e Sicilia.

Nelle ultime 24 ore si segnalano quantitativi di precipitazioni molto ingenti al Nord-Ovest, oltre i 100 mm e con picchi vicini ai 200 mm: tra Valle d’Aosta, Piemonte ed estremo nord-ovest lombardo la neve è scesa fino a quote collinari (neve a Domodossola e Varese, mista a pioggia ad Aosta e Cuneo). Attenzione al forte pericolo valanghe nelle Alpi, fino al grado 4 su quelle valdostane e piemontesi: a circa 1500 metri si misura oltre 1 metro di neve fresca.

Adesso l’area ciclonica si sposta verso le regioni meridionali dove il tempo andrà rapidamente peggiorando e dove resterà perturbato probabilmente fino a mercoledì 18 con il rischio anche in questo caso, di disagi e situazioni di grave criticità per le piogge attese, localmente abbondanti. La tendenza successiva resta assai complessa e dunque molto incerta, ma al momento conferma un miglioramento, probabilmente solo temporaneo, tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 15 marzo

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e sulle Isole. Al Nord precipitazioni ancora diffuse in mattinata al Nord-Ovest e nel Triveneto, nevose sulle Alpi, a bassa quota tra Piemonte, Valle d’Aosta e nordovest Lombardia, ma con quota in rialzo. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi o ad esaurirsi: l’atmosfera però resterà instabile, con occasione per alcune brevi piogge o locali rovesci nel pomeriggio tra Lombardia ed Emilia. Dalla sera tendenza ad un generale miglioramento.

Piogge intense e possibili temporali in Sicilia, in estensione tra pomeriggio e sera alla Calabria. Piogge isolate o brevi rovesci anche su Sardegna, Abruzzo. Molise, Puglia, Basilicata. Temperature massime in sensibile calo su Sardegna e ovest Sicilia, in lieve rialzo sul versante tirrenico. Venti da moderati a forti in Liguria, al Centro-Sud e su tutti i mari, che diverranno molto mossi, fino ad agitati mare e canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 16 marzo

Tempo perturbato con piogge e rovesci sparsi su regioni meridionali, Abruzzo e Molise: fenomeni più insistenti e diffusi tra Basilicata e Puglia meridionale. Nel pomeriggio tempo instabile con rovesci sparsi e possibili temporali più insistenti e abbondanti tra la Lucania e il settore attorno all’alto Ionio; locale instabilità anche su Sardegna e Sicilia, specie su Veneto, Friuli Venezia Giulia, basso Lazio e Sicilia orientale; neve sulle Alpi orientali oltre 1400-1600 metri.

Temperature massime in rialzo anche sensibile al Nordovest e sulla Sardegna, in calo nell’estremo Nord-Est e al Sud. Ventoso per venti settentrionali in Sardegna e di Scirocco in Puglia; locali moderati rinforzi da est sulle regioni centrali. Agitati lo Ionio settentrionale, il canale d’Otranto, il mare e il canale di Sardegna; mossi o molto mossi gli altri mari.

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Ultimo aggiornamento Domenica 15 Marzo ore 12:40

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