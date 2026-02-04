Terremoto a Reggio Calabria: scossa avvertita a Delianuova - I dati del sisma

Una scossa di terremoto è stata registrata a Reggio Calabria nella serata di ieri, martedì 3 febbraio 2026, dai sismografi dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L'epicentro del sisma è stato accertato essere nella zona di Delianuova.

Scossa di terremoto a Delianuova - Reggio Calabria

Il sisma, di ieri sera che ha fatto tremare la provincia di Reggio Calabria è stato caratterizzato da una magnitudo di 2.8, ed è stato registrato poco prima della mezzanotte, precisamente alle ore 23:08 di martedì 3 febbraio 2026, con un ipocentro localizzato a una profondità di ben 16,7 chilometri.

La scossa di terremoto, anche se è stata caratterizzata da una intensità abbastanza lieve, è stata avvertita in maniera chiara dalla popolazione. Il terremoto avvenuto nella serata di ieri rientra nella normale attività sismica che caratterizza l'area della provincia di Reggio Calabria.

Importanza del monitoraggio continuo dei terremoti in Italia

Anche questa leggera scossa di terremoto riporta l'attenzione sull'importanza del monitoraggio continuo che gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma anche gli uomini della Protezione civile, fanno costantemente per monitorare tutto quello che concerne la situazione terremoti sul territorio e non solo.

Nessun danno a persone o cose

A quanto si apprende dai media locali, la scossa di ieri sera a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, non fatto registrare danni a persone o cose, ma solo un po' di spavento come riportano alcuni abitanti del posto che hanno avvertito in maniera chiara la terra tremare sotto i piedi.