FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto in Sicilia, serie di scosse a Militello Rosmarino: la s...

Terremoto in Sicilia, serie di scosse a Militello Rosmarino: la situazione

Trema la Sicilia: scosse di terremoto a Militello Rosmarino. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Gli eventi sismici registrati sono sei.
Eventi estremi21 Gennaio 2026 - ore 16:53 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi21 Gennaio 2026 - ore 16:53 - Redatto da Meteo.it

È uno sciame sismico che non accenna a fermarsi quello in corso in Sicilia. Una serie di scosse di terremoto da giorni sta facendo tremare alcune aree dell'isola, in particolare quella che riguarda il territorio dei monti Nebrodi in provincia di Messina. Le ultime scosse sismiche hanno avuto come epicentro il territorio di Militello Rosmarino. È alta quindi in queste ore l'attenzione dei residenti e degli esperti dell'INGV.

Sei scosse di terremoto in Sicilia registrate in località Militello Rosmarino

Stando ai dati registrati dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa più forte che ha caratterizzato lo sciame sismico di queste ore è di magnitudo 4. Altre scosse hanno avuto luogo ieri sera. In tutto le scosse registrate sono 6. Il primo evento sismico è avvenuto alle ore 22.45. Una scossa caratterizzata da una magnitudo 3. A mezzanotte e 28 minuti è stata registrata una delle scosse più forti dell'intero sciame sismico: quella con magnitudo 3.6.

Epicentro sisma a Militello Rosmarino

L'epicentro delle varie scosse di terremoto, che hanno caratterizzato l'intera notte e anche le prime ore della mattinata di oggi, come risulta dai dati forniti, sono avvenute tutte nella stessa area, quella appunto del territorio di Militello Rosmarino. La profondità dei sei eventi sismici è compresa tra 7 e 9 chilometri.

Nessun danno a persone o cose

Le scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione che vive in tutta l'area dei Nebrodi. Al momento come riportano fonti locali, sembrerebbe non essere stato registrato alcun danno a persone o cose. La situazione è comunque tenuta sotto continuo monitoraggio dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto 3.3 in provincia di Frosinone: paura tra i cittadini ma nessuno danno
    Eventi estremi21 Gennaio 2026

    Terremoto 3.3 in provincia di Frosinone: paura tra i cittadini ma nessuno danno

    Scossa di terremoto 3.3 a Veroli (Frosinone). Paura tra i cittadini. Nessun danno, solo molta paura.
  • Allerta rossa e ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna: gli ultimi aggiornamenti. Nuovi pesanti danni e disagi anche per le mareggiate
    Eventi estremi21 Gennaio 2026

    Allerta rossa e ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna: gli ultimi aggiornamenti. Nuovi pesanti danni e disagi anche per le mareggiate

    Una violenta ondata di maltempo colpisce Sardegna, Sicilia e Calabria: allerte meteo, danni e pesanti disagi e scuole chiuse in diversi comuni.
  • Bufera di neve sull’Etna: salvata famiglia di turisti svizzeri, c’era una bambina di 4 anni
    Eventi estremi21 Gennaio 2026

    Bufera di neve sull’Etna: salvata famiglia di turisti svizzeri, c’era una bambina di 4 anni

    Famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna: messi in salvo dal Soccorso Guardia di finanza Nicolosi.
  • Maltempo nella notte in Sardegna con esondazioni e frane
    Eventi estremi20 Gennaio 2026

    Maltempo nella notte in Sardegna con esondazioni e frane

    Una forte ondata di maltempo ha colpito la Sardegna causando gravi disagi nell'isola.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
Tendenza21 Gennaio 2026
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Tendenza19 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Gennaio ore 19:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154