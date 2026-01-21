Terremoto in Sicilia, serie di scosse a Militello Rosmarino: la situazione

È uno sciame sismico che non accenna a fermarsi quello in corso in Sicilia. Una serie di scosse di terremoto da giorni sta facendo tremare alcune aree dell'isola, in particolare quella che riguarda il territorio dei monti Nebrodi in provincia di Messina. Le ultime scosse sismiche hanno avuto come epicentro il territorio di Militello Rosmarino. È alta quindi in queste ore l'attenzione dei residenti e degli esperti dell'INGV.

Sei scosse di terremoto in Sicilia registrate in località Militello Rosmarino

Stando ai dati registrati dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa più forte che ha caratterizzato lo sciame sismico di queste ore è di magnitudo 4. Altre scosse hanno avuto luogo ieri sera. In tutto le scosse registrate sono 6. Il primo evento sismico è avvenuto alle ore 22.45. Una scossa caratterizzata da una magnitudo 3. A mezzanotte e 28 minuti è stata registrata una delle scosse più forti dell'intero sciame sismico: quella con magnitudo 3.6.

Epicentro sisma a Militello Rosmarino

L'epicentro delle varie scosse di terremoto, che hanno caratterizzato l'intera notte e anche le prime ore della mattinata di oggi, come risulta dai dati forniti, sono avvenute tutte nella stessa area, quella appunto del territorio di Militello Rosmarino. La profondità dei sei eventi sismici è compresa tra 7 e 9 chilometri.

Nessun danno a persone o cose

Le scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione che vive in tutta l'area dei Nebrodi. Al momento come riportano fonti locali, sembrerebbe non essere stato registrato alcun danno a persone o cose. La situazione è comunque tenuta sotto continuo monitoraggio dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.