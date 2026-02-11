FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Legame tra ionosfera e terremoti: il nuovo studio

Legame tra ionosfera e terremoti: il nuovo studio

Un team dell’Università di Kyoto propone un modello teorico che collega le perturbazioni della ionosfera all’innesco di faglie sismiche già sotto stress.
Eventi estremi11 Febbraio 2026 - ore 11:26 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi11 Febbraio 2026 - ore 11:26 - Redatto da Meteo.it

Un nuovo studio pubblicato nei primi giorni di febbraio 2026 da un team di ricercatori dell’Università di Kyoto ha acceso il dibattito scientifico su un tema affascinante: può esistere un legame tra ionosfera e terremoti? La ricerca propone un modello teorico che ipotizza come perturbazioni nella ionosfera possano contribuire, in determinate condizioni, a influenzare faglie sismiche già prossime alla rottura.

Cos’è la ionosfera e perché è importante

La ionosfera è uno strato dell’atmosfera terrestre situato tra circa 60 e 1.000 chilometri di quota. È caratterizzata da un’alta concentrazione di particelle cariche (ioni ed elettroni) generate dall’interazione tra radiazione solare e atmosfera. Questo strato è fondamentale per le comunicazioni radio e satellitari ed è fortemente influenzato dall’attività solare, come brillamenti e tempeste geomagnetiche.

Il nuovo studio: come la ionosfera potrebbe influenzare i terremoti

Secondo il modello sviluppato dal team giapponese, eventi di “space weather” – come forti brillamenti solari – possono alterare la distribuzione delle cariche elettriche nella ionosfera. Queste variazioni potrebbero generare forze elettrostatiche capaci di propagarsi verso la superficie terrestre. In presenza di faglie già sottoposte a elevato stress meccanico, tali forze potrebbero teoricamente contribuire ad accelerarne la rottura.

Il modello suggerisce che alcune zone della crosta terrestre, composte da rocce fratturate e contenenti fluidi ad alta pressione, possano comportarsi come veri e propri “condensatori naturali”.

In questo scenario, la ionosfera e la crosta terrestre sarebbero elettrostaticamente accoppiate. Se le condizioni sono favorevoli, una variazione significativa di carica nella ionosfera potrebbe aggiungere una piccola ma rilevante quantità di stress a una faglia già critica.

Non è una previsione dei terremoti

È importante chiarire un punto fondamentale: lo studio non offre un metodo per prevedere i terremoti. Non si afferma che la ionosfera causi terremoti in modo diretto. L’ipotesi è che possa agire come un possibile fattore esterno che contribuisce all’innesco di eventi sismici solo quando le condizioni geologiche sono già prossime al collasso. Il campo di ricerca che studia l’interazione tra litosfera, atmosfera e ionosfera è attivo da decenni, ma resta ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica.

Cosa cambia con questa nuova ricerca

Il valore dello studio sta nell’aver proposto un modello fisico coerente che collega fenomeni di attività solare con dinamiche interne della crosta terrestre.

Questo potrebbe portare a:

  • Nuove ricerche interdisciplinari tra fisica dello spazio e sismologia.
  • Maggiore integrazione tra dati satellitari e modelli geofisici.
  • Approfondimenti sul ruolo delle interazioni elettromagnetiche nei processi sismici.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto a Reggio Calabria: scossa avvertita a Delianuova - I dati del sisma
    Eventi estremi4 Febbraio 2026

    Terremoto a Reggio Calabria: scossa avvertita a Delianuova - I dati del sisma

    Terremoto a Delianuova in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro localizzato a una profondità di 16,7 chilometri.
  • Terremoto in provincia di Palermo: varie scosse, la più importante di magnitudo di 3.7
    Eventi estremi29 Gennaio 2026

    Terremoto in provincia di Palermo: varie scosse, la più importante di magnitudo di 3.7

    Paura nella notte nell’entroterra palermitano: sei eventi sismici in poche ore, nessun danno segnalato.
  • Terremoto di magnitudo 2.9 tra Abruzzo e Lazio: epicentro vicino ad Amatrice
    Eventi estremi29 Gennaio 2026

    Terremoto di magnitudo 2.9 tra Abruzzo e Lazio: epicentro vicino ad Amatrice

    Scossa di terremoto 2.9 a Campotosto (L'Aquila). Paura tra i cittadini, ma per fortuna nessun danno.
  • Frana a Niscemi, l’allarme della Protezione Civile: “L'intera collina sta crollando”
    Eventi estremi27 Gennaio 2026

    Frana a Niscemi, l’allarme della Protezione Civile: “L'intera collina sta crollando”

    Il capo del dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano: “La collina sta scendendo verso la piana di Gela”. Gli sfollati sono già 1.500.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
Tendenza11 Febbraio 2026
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
La tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico.
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Tendenza10 Febbraio 2026
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Dopo una breve tregua venerdì 13, torneranno fenomeni intensi e abbondanti, sotto forma di rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Massima attenzione anche al vento
Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?
Tendenza9 Febbraio 2026
Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?
La tendenza per la seconda parte di settimana vede ancora un forte maltempo con forti venti. Tra San Valentino e Carnevale nuovo peggioramento?
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Febbraio ore 15:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154