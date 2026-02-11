Legame tra ionosfera e terremoti: il nuovo studio

Un nuovo studio pubblicato nei primi giorni di febbraio 2026 da un team di ricercatori dell’Università di Kyoto ha acceso il dibattito scientifico su un tema affascinante: può esistere un legame tra ionosfera e terremoti? La ricerca propone un modello teorico che ipotizza come perturbazioni nella ionosfera possano contribuire, in determinate condizioni, a influenzare faglie sismiche già prossime alla rottura.

Cos’è la ionosfera e perché è importante

La ionosfera è uno strato dell’atmosfera terrestre situato tra circa 60 e 1.000 chilometri di quota. È caratterizzata da un’alta concentrazione di particelle cariche (ioni ed elettroni) generate dall’interazione tra radiazione solare e atmosfera. Questo strato è fondamentale per le comunicazioni radio e satellitari ed è fortemente influenzato dall’attività solare, come brillamenti e tempeste geomagnetiche.

Il nuovo studio: come la ionosfera potrebbe influenzare i terremoti

Secondo il modello sviluppato dal team giapponese, eventi di “space weather” – come forti brillamenti solari – possono alterare la distribuzione delle cariche elettriche nella ionosfera. Queste variazioni potrebbero generare forze elettrostatiche capaci di propagarsi verso la superficie terrestre. In presenza di faglie già sottoposte a elevato stress meccanico, tali forze potrebbero teoricamente contribuire ad accelerarne la rottura.

Il modello suggerisce che alcune zone della crosta terrestre, composte da rocce fratturate e contenenti fluidi ad alta pressione, possano comportarsi come veri e propri “condensatori naturali”.

In questo scenario, la ionosfera e la crosta terrestre sarebbero elettrostaticamente accoppiate. Se le condizioni sono favorevoli, una variazione significativa di carica nella ionosfera potrebbe aggiungere una piccola ma rilevante quantità di stress a una faglia già critica.

Non è una previsione dei terremoti

È importante chiarire un punto fondamentale: lo studio non offre un metodo per prevedere i terremoti. Non si afferma che la ionosfera causi terremoti in modo diretto. L’ipotesi è che possa agire come un possibile fattore esterno che contribuisce all’innesco di eventi sismici solo quando le condizioni geologiche sono già prossime al collasso. Il campo di ricerca che studia l’interazione tra litosfera, atmosfera e ionosfera è attivo da decenni, ma resta ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica.

Cosa cambia con questa nuova ricerca

Il valore dello studio sta nell’aver proposto un modello fisico coerente che collega fenomeni di attività solare con dinamiche interne della crosta terrestre.

Questo potrebbe portare a: