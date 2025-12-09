Giappone, forte terremoto di 7.6: revocato allarme tsunami

Il Giappone è stato colpito da un forte sisma di magnitudo 7.6 della scala Richter. Il terremoto è stato registrato nella giornata dell'8 dicembre. L'epicentro è stato localizzato nel nord del Paese.

Vista la potenza dell'evento tellurico è scattato successivamente anche l'allarme tsunami con l'annuncio dell'arrivo di potenziali onde alte fino a tre metri sulla costa pacifica. L'allarme è stato poi revocato. Solo un'onda di tsunami di 40 centimetri è arrivata nel porto di Mutsu Ogawara, nella prefettura di Aomori.

Giappone, forte terremoto e allarme tsunami revocato

Nella giornata di lunedì 8 dicembre un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato al largo della costa pacifica del Giappone settentrionale, a circa 70-80 km da Misawa - prefettura di Aomori - a una profondità di circa 50-53 km. L'evento si è verificato alle 23.15 ora locale ovvero le 15.15 in Italia.

Le autorità locali, vista l'entità dell'evento sismico, nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, che si trovano a Nord dell’arcipelago, tutte zone interessate dal terremoto, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa nonostante l’orario notturno e soprattutto nonostante le temperature intorno allo zero che si registravano nelle varie zone. La scossa, vista la sua intensità, è stata avvertita anche nella capitale Tokyo che è a ben 700 chilometri di distanza dall'epicentro.

Il sisma ha provocato molta paura tra la popolazione e diversi disagi. Bloccati immediatamente i treni superveloci sull’intero versante nord-orientale per poi controllare le infrastrutture. Per fortuna non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa.

L'allarme tsunami è stato prontamente diramato e poi revocato e declassato a semplice avvertenza. Si prevedevano, nelle prefetture di Aomori, Iwate e Hokkaido, onde fino a 3 metri in alcune aree costiere. Sono però state effettivamente registrate piccole onde anomale: 40 cm a Urakawa e 40 cm nel porto di Mutsu Ogawara.

Il Giappone e gli eventi sismici di forte intensità

Essendo situato sull'Anello di Fuoco del Pacifico, il Giappone è abituato a eventi sismici di forte intensità. Recenti studi hanno messo in evidenza come il Giappone venga colpito da circa il 10% della totalità dei sismi registrati sul pianeta aventi un grado di magnitudo 6 o superiore e dal 20% degli altri terremoti.

Oltre a questo è stato evidenziato come gli episodi sismici su suolo giapponese possono verificarsi tra 50 e 100 volte al mese, mentre possono essere chiaramente percepiti 1.000 terremoti l’anno. Nel 2011 si registrarono addirittura 10.000 movimenti tellurici.