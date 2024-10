Maltempo Spagna, alluvione a Valencia: 140 morti, nuove allerte. Il premier Sánchez: "Attenti, non è finita - Foto e video

La Spagna si sveglia sconvolta dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito nelle scorse ore diverse aree del Paese, in nelle regioni del Sud/Est, a causa di un fenomeno meteo estremo chiamato Dana, Depressione Isolata in Alta Quota, che ha segnato purtroppo nuovi tragici record.

Il bilancio è disastroso: ci sono almeno 105 vittime accertate e molti dispersi. Mentre l'emergenza maltempo in Spagna sembra non essere ancora finita con nuove allerte anche a Valencia.

Il governo catalano ha inviato un'allerta ai telefoni cellulari con l'ordine di limitare gli spostamenti in quattro località in provincia di Tarragona. Si tratta di Baix Ebre, Montsià, Terra Alta e Ribera d'Ebre, nelle Terre dell'Ebro. Nuovi allagamenti si registrano a Castellon e Cadice.

Sánchez: "Attenti, non è finita"

"Grazie a tutti i lavoratori del settore del soccorso: in queste emergenze va sottolineato il ruolo del pubblico, nella ricerca dei sopravvissuti e in aiuto delle persone" ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, che è andato in visita a Valencia. "Ma dico ai cittadini della zone che la Dana continuerà, non è finita, quindi bisogna stare attenti".

Solidarietà da tutto il mondo, a partire dall’Unione Europea che si stringe al dolore della Spagna. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ha espresso la propria vicinanza al Paese colpito dalle alluvioni, assicurando in futuro un supporto per la ricostruzione delle località devastate dal maltempo e dalle alluvioni.

Maltempo Spagna, alluvione a Valencia: i danni e il bilancio dei morti

Le autorità spagnole temono che il numero di vittime in Spagna, a seguito delle alluvioni dovute dal maltempo, possa crescere. Ad avvalorare questa tesi è appunto l'elevato numero di dispersi che ancora mancano all'appello. Nelle ultime ore sono arrivate anche le prime dichiarazioni del Ministro della Difesa, Margarita Robles, la quale ha ammesso che le speranze di trovare ancora persone ancora in vita sono purtroppo ridotte al minimo.

Il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazon, ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime manifestando un profondo dolore per quanto accaduto nelle scorse ore. Mazon ha inoltre ha spiegato che sono state effettuate 200 operazioni di soccorso via terra e 70 con l'utilizzo di un elicottero. Il governo spagnolo ha inoltre dichiarato un lutto nazionale per 3 giorni. Infuriano intanto anche dure polemiche per le allerte sarebbero arrivate in ritardo.

Ahora la desgracia

Mi hermano y cuñi una pesadilla en valencia iban para alicante. Las fotos son del día después q fueron por las maletas y no tenían nada. Una desgracia y el ser humano actúa así robando 😥 pic.twitter.com/0ysajihW5G — Ruby585 🤍 (@ruby585) October 31, 2024

Un disastro provocato dal fenomeno della "DANA"

Un disastro scaturito dalle incessanti piogge torrenziali provocate dal fenomeno noto come “Dana”, una depressione isolata ad alta quota. Tra le zone più colpite dal maltempo e dalle successive alluvioni ci sono Valencia, Castiglia-La Mancia e Andalusia. Il maltempo ha lasciato dietro di sé un vero e proprio disastro con numerose vittime tra cui diversi bambini.

L’alluvione che ha colpito la Spagna in questi giorni ha isolato migliaia di abitanti, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore mentre le strade venivano invase dall'acqua. Più di 115mila persone non hanno elettricità e 120mila sono senza linea telefonica. Gli sfollati sarebbero almeno 120 mila. Anche i trasporti hanno subito gravi danni: il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e la Comunità Valenciana è sospeso, così come i collegamenti per Barcellona.

View of the catastrophic flooding in Valencia. Just awful 💔pic.twitter.com/X1L2Ecohtq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 30, 2024

Valencia la regione più colpita con 92 morti

La regione più colpita dal maltempo in Spagna è senza ombra di dubbio Valencia, con 92 decessi confermati. Altre 2 vittime sono state registrate in Castiglia-La Mancia e 1 in Andalusia. Ad effettuare le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi sono impegnati oltre mille uomini dei corpi militari dell’Unità militare di emergenza, affiancati da vigili del fuoco e agenti di polizia.