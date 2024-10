Maltempo Spagna, i tragici record dell'alluvione: in 8 ore la pioggia di un anno

Si fanno già i primi tragici conti conti la fortissima ondata di maltempo ha colpito la Spagna e la situazione che è precipitata nelle ultime ore per la violenta alluvione che ha fatto registrare allagamenti, criticità e decine di vittime in particolare a Valencia. Aemet, l'Agenzia meteorologica spagnola, parla della più feroce ondata di maltempo mai registratasi in Spagna.

Spagna, maltempo a Valencia: alluvione causa oltre 100 morti

Sono ancora ore di grande paura in Spagna dopo la una fortissima alluvione che ha interessato le province di Tarragona e Castellón, rispettivamente in Catalogna e Comunità Valenciana. La forte ondata di maltempo, che ha colpito la Spagna e in particolare la città di Valencia, ha provocato oltre 100 morti e almeno 120.000 sfollati mentre si cercano ancora i dispersi.

È stata una vera e propria tragedia con piogge torrenziali e grandinate di una portata mai vista prima nella comunità Valenciana, visto che in sole 8 ore è caduta la pioggia di un anno intero. Aemet, l'Agenzia meteorologica spagnola ha parlato di un alluvione da tragico record, mentre lo stato d'allerta meteo arancione è stato confermato nelle province di Tarragona e Castellón. Allerta anche in Andalusia ed Estremadura per possibili piogge e fenomeni temporaleschi intensi.

[Datos del Informe CIX Ciudades del @OAccionClima] pic.twitter.com/O6TxdOFnuO — Yajaira Thibisay Martinez Jaimes (@aka_Aira) October 31, 2024

Intanto nella regione di Valencia, la più colpita dall'alluvione e dalle piogge, si continuano a cercare i dispersi tra le macerie e il fango. Carlos Mazón, governatore della regione di Valencia, nella serata di ieri ha comunicato: "Non ci sono persone soccorribili, visibili dall'alto".

Alluvione a Valencia: proclamato lutto nazionale

La forte alluvione che ha colpito l'area di Valencia ha spinto il governo spagnolo a proclamare tre giorni di lutto nazionale. Angel Victor Torres, ministro della politica territoriale: "Pedro Sanchez ha parlato con il re Felipe VI, e gli ha comunicato il decreto di lutto ufficiale di tre giorni, da domani 31 ottobre al 2 novembre".

This is #Valencia. Now imagine it's your street you are looking at.#climatechange is real and affecting more and more people. pic.twitter.com/eH5ywH1HFa — Prince of Leodis 💛💙 (@RavReehal) October 31, 2024

Intanto proseguono dalla notte le ricerche dei dispersi e dei corpi delle vittime dell'alluvione che ha colpito al cuore la provincia di Valencia. Il bilancio potrebbe salire visto che non è dato sapere il numero dei dispersi. Almeno 120.000 sono gli sfollati di cui 500 hanno trovato dimora in hotel messi a disposizione dalle regione di Valencia. Sul territorio sono in corso lavori anche di pulizia delle strade isolate dal fango e dai detriti.

Carlos Mazón, governatore della Comunità Valenciana, accusato di aver sottovalutato l'ondata di maltempo prevista nella regione, si è difeso dalle pagine de El Mundo: "Abbiamo avvisato della situazione già da domenica. Le allerte sono state gestite dal 112", aggiungendo: "Adesso non c'è tempo per la cattiva politica". Il governatore ha inoltre comunicato lo stanziamento di 250 milioni di euro per aiuti diretti alle popolazioni colpite dalle inondazioni.