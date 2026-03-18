Maltempo Sicilia: casa crollata a Taormina, frane e disagi sulle strade

Momenti di forte apprensione nella notte a Taormina, dove le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato il crollo improvviso di un vecchio edificio disabitato nel centro storico. L’episodio si è verificato lungo via San Pancrazio, nei pressi di Porta Messina, una zona molto frequentata e a pochi passi da attività commerciali e ristoranti.

Secondo le prime ricostruzioni, una parte della struttura ha ceduto all’improvviso, riversando detriti anche all’esterno di una pizzeria situata nelle vicinanze. Fortunatamente l’immobile era da tempo in abbandono e non si registrano feriti né persone coinvolte.

Crollo casa a Taormina: intervento immediato dei soccorsi e area transennata

Sul luogo del crollo sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai tecnici comunali. L’area è stata immediatamente transennata e interdetta al pubblico, compresa la zona esterna delle attività commerciali coinvolte.

Nella mattinata successiva sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare la stabilità dell’area e valutare eventuali rischi residui. Le autorità stanno lavorando per programmare gli interventi necessari alla messa in sicurezza definitiva.

AVISO ⛈️

Fuertes lluvias y daños hoy en Sicilia, Italia 🇮🇹



Se derrumba casa deshabitada en Taormina (ME) debido a las fuertes precipitaciones.

Créditos 🎥 Saro Laganà.

Vía @Italia24HLive pic.twitter.com/KbCeG3DfXd — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) March 17, 2026

Maltempo in Sicilia: frane e strade chiuse nella provincia di Messina

I disagi legati al maltempo non si limitano al centro di Taormina. Sul versante occidentale della provincia di Messina, una frana ha interessato la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”, nel territorio di Novara di Sicilia, all’altezza del chilometro 11.

Il distacco di materiale roccioso, proveniente da un costone privato adiacente alla carreggiata, ha reso necessaria l’istituzione di un senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i mezzi e il personale Anas per garantire la riapertura in sicurezza del tratto e limitare i disagi alla circolazione.

#Maltempo #Messina, costone roccioso franato in strada, dal tardo pomeriggio di ieri #vigilidelfuoco al lavoro a Savoca: con #cinofili ed escavatori, squadre impegnate per escludere la presenza di persone coinvolte, la rimozione di detriti e fango [#18marzo 9:00] pic.twitter.com/q39LhjuztZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 18, 2026

Criticità anche a Motta Camastra: crolla un tratto di strada

Situazione critica anche a Motta Camastra, dove un tratto della Strada provinciale 6, all’ingresso del borgo, è crollato insieme al muro di contenimento. Il cedimento ha reso impossibile il transito dei veicoli.

Al momento, l’unica via di accesso alternativa è rappresentata da una strada comunale, che però non è percorribile dai mezzi pesanti né dai mezzi di soccorso, aumentando ulteriormente le difficoltà per residenti e operatori.

Un tratto della Strada provinciale 6 è franato a Motta Camastra, in provincia di Messina. Il crollo si è verificato pochi metri prima dell'ingresso nel borgo arroccato sulle montagne della Valle dell'Alcantara, in concomitanza con l'ondata di maltempo che sta investendo in queste… pic.twitter.com/febg5E6ibr — Local Team (@localteamit) March 17, 2026

Invito alla prudenza per gli automobilisti

Le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida, soprattutto nelle aree colpite dal maltempo. Gli automobilisti sono invitati a informarsi in tempo reale sulle condizioni del traffico e della viabilità, evitando spostamenti non necessari nelle zone interessate da frane o cedimenti strutturali.

L’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia continua dunque a provocare danni e disagi, con interventi in corso per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità.