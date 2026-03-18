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Maltempo Sicilia: casa crollata a Taormina, frane e disagi sulle strade

Cede una casa nel centro storico per le forti piogge: nessun ferito, ma interventi in corso e viabilità in difficoltà tra Taormina e la provincia di Messina.
Clima18 Marzo 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it
Clima18 Marzo 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it

Momenti di forte apprensione nella notte a Taormina, dove le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato il crollo improvviso di un vecchio edificio disabitato nel centro storico. L’episodio si è verificato lungo via San Pancrazio, nei pressi di Porta Messina, una zona molto frequentata e a pochi passi da attività commerciali e ristoranti.

Secondo le prime ricostruzioni, una parte della struttura ha ceduto all’improvviso, riversando detriti anche all’esterno di una pizzeria situata nelle vicinanze. Fortunatamente l’immobile era da tempo in abbandono e non si registrano feriti né persone coinvolte.

Crollo casa a Taormina: intervento immediato dei soccorsi e area transennata

Sul luogo del crollo sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai tecnici comunali. L’area è stata immediatamente transennata e interdetta al pubblico, compresa la zona esterna delle attività commerciali coinvolte.

Nella mattinata successiva sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare la stabilità dell’area e valutare eventuali rischi residui. Le autorità stanno lavorando per programmare gli interventi necessari alla messa in sicurezza definitiva.

Maltempo in Sicilia: frane e strade chiuse nella provincia di Messina

I disagi legati al maltempo non si limitano al centro di Taormina. Sul versante occidentale della provincia di Messina, una frana ha interessato la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”, nel territorio di Novara di Sicilia, all’altezza del chilometro 11.

Il distacco di materiale roccioso, proveniente da un costone privato adiacente alla carreggiata, ha reso necessaria l’istituzione di un senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i mezzi e il personale Anas per garantire la riapertura in sicurezza del tratto e limitare i disagi alla circolazione.

Criticità anche a Motta Camastra: crolla un tratto di strada

Situazione critica anche a Motta Camastra, dove un tratto della Strada provinciale 6, all’ingresso del borgo, è crollato insieme al muro di contenimento. Il cedimento ha reso impossibile il transito dei veicoli.

Al momento, l’unica via di accesso alternativa è rappresentata da una strada comunale, che però non è percorribile dai mezzi pesanti né dai mezzi di soccorso, aumentando ulteriormente le difficoltà per residenti e operatori.

Invito alla prudenza per gli automobilisti

Le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida, soprattutto nelle aree colpite dal maltempo. Gli automobilisti sono invitati a informarsi in tempo reale sulle condizioni del traffico e della viabilità, evitando spostamenti non necessari nelle zone interessate da frane o cedimenti strutturali.

L’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia continua dunque a provocare danni e disagi, con interventi in corso per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo ore 13:22

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