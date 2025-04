Maltempo, Piemonte tra esondazioni, frane e circolazione in tilt. Annegato un uomo. Disagi anche a Milano

Piogge e nubifragi al Nord e un’allerta che resta alta almeno fino al pomeriggio di oggi, 17 aprile. L’allarme si concentra in Piemonte, in allerta rossa, con l’esondazione di fiumi e torrenti e numerose frane che mandano in tilt anche i trasporti. A Monteu da Po, a 40 chilometri a nordovest di Torino, un uomo di 92 anni è annegato, intrappolato nella casa travolta dall’acqua.

Si registrano forti nevicate oltre i 1500-2000 metri. Problemi e disagi anche in Veneto e in Lombardia. Chiusi i parchi a Milano per i venti forti. Nel Nord Ovest sono sette le valli con massimo livello di pericolo dichiarato: Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa. Cento i Comuni a rischio. Situazione difficile Valle d’Aosta: la stessa corrente elettrica è saltata in molte zone.

Fiumi al limite o esondati: paura per il Po

Chiusi i Murazzi a Torino.

Preoccupano i livelli dei fiumi e torrenti. Il Po ha iniziato esondare ai Murazzi a Torino, è stato sospeso così l’attraversamento dei ponti ed è stato chiesto alla popolazione di limitarsi solo agli spostamenti necessari. Anche i livelli di Dora Baltea e Sesia sono ai limiti, se non in alcune zone oltre gli argini.



Problemi per tutti i trasporti. Il traforo del Gran San Bernardo è rimasto chiuso nella mattinata, come in parte l’autostrada A5. Sono molti in genere i tratti stradali che sono stati chiusi. Stazione chiusa a Biella come i collegamenti Torino – Bardonecchia, con numerose altre cancellazioni di treni.

Frane, crolli ed evacuazioni

❄️ Video della giornata di ieri di Andrea Vuolo dalla Valsesia, e precisamente dal territorio di Rima (VC), con il probabile distacco di una valanga in mezzo a colate di fango e detriti a causa delle piogge abbondantissime. pic.twitter.com/FqbX5jPmR8 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 17, 2025

Numerose anche le frane, una imponente in Valsesia. Un ponte sul fiume Elvo nel Biellese è crollato. I numerosi allagamenti hanno portato all’evacuazione di almeno duecento persone.

Forti i disagi, soprattutto per il forte vento con raffiche fino a 67 km/h, anche a Milano dove sono stati chiusi i parchi, vista anche la caduta di alcuni alberi in città. Resta l’allerta in Liguria, in particolare nella Val Bormida.