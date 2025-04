Meteo: allerta rossa in Piemonte, arancione e gialla nel resto d'Italia il 17 aprile 2025. Le regioni interessate

L'Italia è alle prese con una serie di perturbazioni che hanno riportato piogge, temporali e criticità in diverse regioni. Per la giornata di giovedì 17 aprile 2025, infatti, è stata diramata dalla Protezione Civile una triplice allerta rossa, arancione e gialla. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo 17 aprile 2025, scatta l'allerta rossa in Piemonte ed arancione in altre zone

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per giovedì 17 aprile 2025 un bollettino di allerta meteo rossa in Italia. L'allerta rossa è il massimo livello e prevede rischi gravi come allagamenti, frane, cedimenti di ponti e rottura di argini. Non solo, questo tipo di allerta meteo può interessare aree geografiche molto ampie e indica la possibilità di fenomeni molto intensi e diffusi. Nel dettaglio lo stato di allerta rossa è stato diramato per giovedì 17 aprile 2025 nella regione Piemonte per rischio idrogeologico nelle zone: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone.

Non solo, sempre giovedì 17 aprile 2025 scatta l'allerta arancione in diverse regioni a seconda del rischio. L'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico è stata comunicata dalla Protezione Civile nelle seguenti regioni e zone:

Lombardia : Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura occidentale; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale; Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta arancione emesso per possibile rischio idrogeologico in:

Lombardia : Laghi e Prealpi Varesine;

: Laghi e Prealpi Varesine; Piemonte : Toce, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po;

: Toce, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po; Sardegna : Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso; Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Maltempo e criticità in Italia: allerta gialla da Nord a Sud il 17 aprile 2025

Oltre all'allerta rossa diramata in Piemonte e quella arancione, la giornata di giovedì 17 aprile 2025 sarà all'insegna del maltempo diffuso visto che è stato comunicato anche un bollettino di allerta meteo gialla. Piogge e temporali da Nord a Sud con lo stato di allerta gialla per piogge e temporali diramato in 4 regioni:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

E ancora, massima allerta anche per il possibile rischio idraulico comunicato in:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense;

: Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense; Lombardia : Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

: Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano Piemonte : Valli Varaita, Maira e Stura;

: Valli Varaita, Maira e Stura; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso;

: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso; Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa nelle regioni e zone: