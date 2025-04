Meteo, allerta rossa in Piemonte: Sesia oltre la soglia, Po e Lago Maggiore sotto osservazione, allagamenti e frane

Una fase di maltempo intenso sta interessando parte dell'Italia, in particolare il Nord-Ovest e i settori occidentali, con precipitazioni abbondanti e persistenti. Si prevede anche un forte rinforzo dei venti sul Centro-Sud. In base ai fenomeni in corso e previsti, per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, è stata emessa allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune zone del Piemonte.

Maltempo in Piemonte: Sesia oltre la soglia, Po e Lago Maggiore, previsti innalzamenti

Nelle prossime ore si prevede un ulteriore innalzamento dei livelli del fiume Po, a causa delle forti piogge che stanno colpendo il Piemonte. A valle di Torino, grazie agli affluenti che continuano a crescere lievemente, il Po raggiungerà al mattino il livello di pericolo nelle sezioni di San Sebastiano nel Torinese e Crescentino (Vercelli). A valle, si prevede il superamento della criticità moderata a Valenza e della criticità ordinaria a Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria.

Tutti i fiumi e torrenti del Piemonte sono sotto monitoraggio. Sono attesi infatti aumenti nei livelli dei corsi d'acqua principali e secondari. Nella zona settentrionale della regione, il fiume Toce continua a crescere e si avvicina alla soglia di pericolo, mentre per il Lago Maggiore è possibile il superamento del livello di guardia. Per quanto riguarda il bacino del Sesia, i livelli sono stazionari o in lieve calo nelle sezioni montane e negli affluenti, ma a Palestro si prevede un ulteriore aumento fino al livello di pericolo. Nel Verbano, il Toce ha superato il livello di guardia, mentre l'Ovesca ha superato la soglia di pericolo.

Il Lago Maggiore è in aumento, ma ancora al di sotto del livello di guardia. Nel Biellese, il Mastallone a Varallo, il Sessera a Pray e il Cervo a Vigliano hanno oltrepassato la soglia di guardia. Nel Vercellese, l'Elvo a Carisio e il Cervo a Quinto Vercellese hanno superato la soglia di pericolo.

Nel Torinese, il Soana a Pont, l'Orco a Spineto, il Chiusella a Parella e il Malone a Front hanno superato il livello di pericolo, mentre la Dora Baltea a Tavagnasco ha superato la soglia di guardia. A sud, l'Erro a Cartosio (Alessandria) e il Belbo a Santo Stefano (Cuneo) hanno oltrepassato la soglia di guardia, e la Bormida a Piana Crixia (Savona) ha superato la soglia di pericolo. Per il fiume Tanaro, i livelli sono in aumento ma ancora al di sotto del livello di guardia.

Allerta meteo in Piemonte. I versanti lungo le sponde del Toce sono stracarichi d'acqua. Ecco le cascate osservabili all'altezza di Pieve Vergonte, nei pressi di Domodossola. Non smette di piovere dalla notte e si susseguono intensi nubifragi. pic.twitter.com/O1LGk8HV1K — Local Team (@localteamit) April 16, 2025

Maltempo Piemonte, 3 persone evacuate

Tre persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa di due frane nel Verbano-Cusio-Ossola, nei comuni di Villadossola e Beura Cardezza. Nella stessa area, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza due cittadini olandesi rimasti isolati nella borgata di Anzuno. La circolazione ferroviaria ha subito disagi, con la sospensione del servizio sulla linea Domodossola-Milano tra Premosello-Chiovenda e Domodossola. Anche la tratta ferroviaria per la Svizzera è stata chiusa tra Varzo e Domodossola. Il Lago Maggiore è costantemente monitorato: alle 19.30 di ieri, 16 aprile, aveva già raggiunto la pre-soglia (livello giallo) a Pallanza.