Meteo, maltempo in Piemonte: esondati diversi fiumi, molti sfollati, problemi per i trasporti

Il Piemonte è in allerta rossa per maltempo. Le forti piogge che stanno interessando la regione da ieri, 16 aprile, hanno causato gravi disagi, tra cui frane e allagamenti. L'Arpa ha dichiarato il livello massimo di pericolo in sette valli: Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e nella bassa Valsusa. Per altre aree, come alta Valsusa, le valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, oltre alla pianura settentrionale, il Torinese e il Cuneese, è stata emessa un'allerta arancione. Anche la Valle d'Aosta si trova in una situazione di rischio.

#Maltempo #Piemonte, raddoppiato il dispositivo di soccorso in regione, oltre 400 #vigilidelfuoco al lavoro, inviati rinforzi dalla Toscana. Maggiori criticità tra Biella, Verbania e Torino, nelle foto le operazioni svolte a Villar Dora (TO) [#17aprile 11] pic.twitter.com/HFnx2Vjf0h — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 17, 2025

Maltempo Piemonte, esondato il Po

Il Po è esondato nella zona dei Murazzi a Torino, con Dora a rischio e Sesia è sotto stretta osservazione. Chiuso il tratto dell’A5 Torino-Aosta in direzione Torino tra Scarmagno e Ivrea, tutti i treni a Biella sono stati cancellati.

Allerta rossa per maltempo su alcune delle zone settentrionali del Piemonte. Preoccupano i livelli dei fiumi. Nelle immagini, la piena della Dora Baltea ripresa in centro a Ivrea nelle prime ore di giovedì 17 aprile. Da 36 ore si stanno abbattendo precipitazioni eccezionali sulla… pic.twitter.com/SXnB4WjSPI — Local Team (@localteamit) April 17, 2025

Questa mattina il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha partecipato a una riunione presso la sede della Protezione civile, dove sono state analizzate le condizioni della notte appena trascorsa e le previsioni per le prossime ore. "Sono stati attivati 4 centri di controllo provinciali, 180 comunali, e attualmente oltre mille volontari della nostra Protezione Civile, del coordinamento Aib e della Croce rossa italiana, insieme a tutte le altre realtà coinvolte, stanno lavorando per garantire la nostra sicurezza", ha dichiarato il governatore. "Abbiamo diverse situazioni critiche, soprattutto a causa di frane e allagamenti. A Borgosesia (Vercelli), per precauzione, sono state evacuate 150 persone, mentre altre 40 a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) stanno ricevendo assistenza dai nostri volontari".