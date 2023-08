Maltempo Milano, forte grandinata nella zona di Vittuone | Video

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la città di Milano. La zona ovest della città ha dovuto fare i conti con una fortissima grandinata che ha interessato i comuni di Corbetta, Cisliano, Sedriano e Vittuone.

Grandinata a Vittuone: la zona ovest di Milano travolta dal maltempo

Non si placa l'ondata di maltempo in Lombardia. In particolare la città di Milano nelle ultime settimane è stata colpita da una serie di fenomeni temporaleschi che hanno fatto registrare ingenti danni. Dopo il nubifragio di fine luglio che ha causato allagamenti, la caduta di 5mila alberi e danni alla circolazione e viabilità, la capitale della moda è stata colpita nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto da una fortissima grandinata.

La grandine è caduta principalmente nell'hinterland ovest di Milano posandosi per le strade e causando disagi anche alla viabilità. In particolare nella zona di Vittuone, comune italiano dell'hinterland ovest di Milano e del territorio del Magentino, dove ci sono ancora chicchi di grandine per le strade e nei parcheggi di un centro commerciale.

La fortissima grandinata ha colpito tutta la zona Ovest di Milano, mentre in città si è registrato solo un tipico acquazzone estivo che non ha fatto causato danni. Danni e allagamenti, invece, legati alla grandine ci sono stati nelle zone di: Corbetta, Cisliano, Sedriano e Vittuone. Fortunatamente non si segnalano particolari danni né moltissime chiamate di interventi di soccorso ai Vigili del Fuoco.

#maltempo Forte grandinata su Vittuone (Milano): la distesa di chicchi per terra lungo le strade e all'interno del parcheggio di un centro commerciale #temporali #LocalTeam pic.twitter.com/c5b12jFoRU — Local Team (@localteamit) August 4, 2023

Allerta meteo in Lombardia per rischio piogge e temporali

L'attenzione è ancora alta in Lombardia dove è stata diramata un'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali forti fino alle ore 20 di sabato 5 agosto.

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha comunicato: "per la giornata di domani, 5 agosto, sulla Lombardia saranno ancora probabili precipitazioni nella notte e al mattino sui settori orientali (sia alpini/prealpini che di pianura), anche a carattere di rovescio o debole temporale sulla pianura.

Nel pomeriggio sono previste condizioni di prevalente stabilità su tutta la regione, con l'eccezione della possibile formazione di isolati rovesci o temporali su Prealpi centro-orientali. Venti in rinforzo da Nord su gran parte dei settori alpini e prealpini, con raffiche di Foehn nei fondivalle occidentali più esposti fino a 60 km/h, mentre in quota oltre i 1200-1500 metri saranno possibili raffiche fino a 90 km/h".