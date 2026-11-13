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Maltempo in Liguria, a Ventimiglia esonda un fiume: 19 migranti salvati durante i soccorsi

Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Liguria: tra le zone più colpite Ventimiglia dove alcuni migranti sono stati travolti dall'acqua.
Eventi estremi13 Novembre 2026 - ore 12:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Si registrano danni e allagamenti in gran parte del Paese per il transito di una perturbazione atlantica che ha fatto scattare l'allerta meteo in diverse regioni. Tra le più colpite la Liguria dove si sono registrati eventi meteorologici estremi e violenti con disagi e criticità.

Maltempo in Liguria: a Ventimila migranti travolti dall'acqua, a La Spezia evacuazioni

La violenta ondata di maltempo, che da giorni sta colpendo l'Italia, non dà tregua in diverse regioni tra cui la Liguria. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo arancione per maltempo e criticità.

A Ventimiglia alcuni migranti che vivono accampati sul letto del fiume Roja, nei pressi di un cavalcavia, sono stati travolti dall'acqua. Le forti piogge hanno causato un innalzamento del livello del fiume che è esondato travolgendo l'accampamento.

Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che, coadiuvati da un gruppo di sommozzatori, hanno messo in salvo 19 migranti. Successivamente i Vigili del Fuoco e il gruppo di sommozzatori hanno proseguito le ricerche di eventuali dispersi e persone travolte dalla piena.

Disagi e criticità anche a La Spezia dove, negli ultimi giorni, si sono registrati temporali di forte intensità con un accumulo di pioggia di circa 84 mm in sole due ore e picchi fino a 160 mm in un'ora. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diverse zone, una situazione che ha reso necessaria l'evacuazione di alcune famiglie che vivevano in abitazioni ai piani bassi in via Nino Bixio e un appartamento a Castelnuovo Magra.

Maltempo Liguria, la situazione: attenzione fino a lunedì

L'attenzione resta alta in Liguria considerando che nella giornata di oggi - venerdì 13 novembre 2026 - il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nelle zone di Bacini Liguri Marittimi di Levante e uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle zone di Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile di Regione Liguria, ha precisato: "Ci sono situazioni generali che si stanno continuando a verificare e che credo si verificheranno anche nei prossimi giorni, dopo la fine dell’allerta" pur sottolineando che, nonostante gli eventi meteorologici estremi fortunatamente non si registrano né feriti né persone isolate.

Intanto, sempre l'assessore alla Protezione Civile di Regione Liguria, ha aggiunto: «lunedì 16 novembre ci attendiamo, soprattutto al Levante, un altro passaggio perturbato, non ai livelli di quello che abbiamo visto in queste due giornate di allerta, ma su un piovuto che, dopo 48 ore di allerta, supera ormai abbondantemente i 300 millimetri in tante stazioni pluviometriche del centro Levante della nostra regione. Con un livello di saturazione dei territori di questo tipo, anche con meno pioggia possono verificarsi criticità più o meno importanti: smottamenti e cedimenti di versante».

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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 16:30

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