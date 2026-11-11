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Maltempo in Emilia Romagna, frana nel Parmense: massi invadono la carreggiata, case isolate e famiglie evacuate

Momenti di preoccupazione ad Albareto dove per il forte maltempo circa dieci residenti, tra cui alcuni anziani, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.
Eventi estremi11 Novembre 2026 - ore 11:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le intense precipitazioni che hanno colpito l’Appennino parmense hanno causato nuovi problemi alla viabilità, con una situazione particolarmente delicata nel territorio di Albareto. In località Caneto di Montegroppo, la caduta di alcuni massi di grandi dimensioni ha bloccato completamente la strada, impedendo il transito dei veicoli.

L’ostruzione ha isolato diverse abitazioni, rimaste senza collegamenti con le altre vie di accesso. Non essendoci percorsi alternativi disponibili, si è reso necessario evacuare temporaneamente circa dieci persone. Tra i residenti coinvolti figurano anche alcuni anziani, che non sono potuti rientrare nelle proprie case durante la notte.

Maltempo in Emilia Romagna, abitazioni isolate nel Parmense

Il maltempo continua a mettere a dura prova l’Appennino parmense, dove le abbondanti piogge hanno provocato situazioni di pericolo e disagi alla circolazione. L’episodio più preoccupante si è verificato a Caneto di Montegroppo, frazione del comune di Albareto, dove alcuni enormi blocchi di roccia si sono staccati finendo sulla carreggiata.

La presenza dei massi ha reso impossibile il passaggio dei mezzi, interrompendo l’unica strada che permette di raggiungere diverse abitazioni della zona. L’assenza di itinerari alternativi ha aggravato ulteriormente il problema, lasciando alcune famiglie completamente isolate. Di fronte all’impossibilità di garantire un accesso sicuro alle case, è stato necessario procedere con l’allontanamento degli abitanti. Complessivamente sono circa dieci le persone interessate dal provvedimento, tra cui anche alcuni residenti anziani.

Per evitare di trascorrere la notte nelle abitazioni rimaste senza collegamenti, gli sfollati hanno organizzato una sistemazione temporanea presso parenti e conoscenti. L’interruzione della strada impedisce infatti, almeno per il momento, il normale rientro nelle proprie case.

Il cedimento si è verificato durante una giornata caratterizzata da precipitazioni abbondanti e continue, che hanno interessato soprattutto le zone montane della provincia di Parma. Resta quindi alta l’attenzione sulle condizioni del territorio, mentre si attendono gli interventi necessari per ripristinare la viabilità e consentire ai residenti di tornare nelle proprie abitazioni.

Meteo Emilia Romagna, anche oggi allerta per maltempo

Prosegue l’attenzione sulle condizioni meteorologiche in Emilia-Romagna, dove le previsioni hanno spinto le autorità a innalzare il livello di allerta in diverse zone del territorio. Per la giornata di mercoledì 11 novembre, Arpae, in collaborazione con la Protezione civile regionale, ha stabilito il codice arancione per rischio idrogeologico sull’Appennino emiliano centrale.

È stato invece disposto il livello giallo per possibili criticità legate al dissesto del territorio e ai corsi d’acqua in diverse aree tra le province di Piacenza e Parma. L’avviso riguarda anche le zone collinari, alcuni settori pianeggianti del Modenese e del Reggiano e la bassa pianura reggiana lungo il Po.

Particolare preoccupazione interessa le aree montane, dove le precipitazioni potrebbero determinare conseguenze anche significative sul territorio. Tra i rischi segnalati figurano smottamenti, cedimenti del terreno e accumuli d’acqua lungo i pendii. I fenomeni potrebbero presentarsi con maggiore frequenza nella parte centrale dell’Appennino, mentre negli altri settori montuosi sono attesi episodi più circoscritti. La situazione richiede quindi prudenza, soprattutto nelle zone maggiormente esposte alle piogge intense.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Novembre ore 13:48

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