Maltempo in Toscana, Pietrasanta sott’acqua: strade allagate, treni fermi e danni in Versilia

L’ondata di maltempo in Toscana che si è intensificata nella giornata di ieri, martedì 10 novembre, sta provocando gravi disagi soprattutto in Versilia e nella provincia di Lucca. Le precipitazioni, proseguite senza sosta, hanno raggiunto accumuli eccezionali, con oltre 200 millimetri di pioggia in alcune località dell’Alta Versilia.

A Pietrasanta diverse strade si sono trasformate in fiumi, mentre l’esondazione di un torrente nella frazione di Solaio ha trascinato automobili e detriti. Allagamenti, smottamenti e problemi alla circolazione hanno interessato anche altri comuni, con ripercussioni sul trasporto ferroviario e interventi dei soccorritori. Ecco le ultime news.

Maltempo Toscana, esonda un torrente a Pietrasanta: allagamenti e danni a Solaio

Il momento più forte maltempo in Toscana si è verificato nella mattinata di martedì 10 novembre, quando le piogge intense hanno provocato l'esondazione di un torrente a Solaio, frazione collinare di Pietrasanta. L'acqua, mescolata a fango, rocce e detriti, ha invaso le strade e trascinato alcune auto parcheggiate.

A causare la fuoriuscita, secondo gli esperti, potrebbe essere stato uno smottamento che ha accumulato materiale nel letto del torrente, ostruendo il passaggio sotto un ponte. Sul posto sono intervenuti mezzi comunali e gru della Protezione Civile per liberare il corso d'acqua e ripristinare la viabilità. Non si registrano feriti, l'acqua ha raggiunto alcune attività commerciali, scantinati e abitazioni.

Nella stessa giornata di ieri si sono verificati allagamenti anche nel quartiere Africa, nella zona dei Frati, lungo la Provinciale Vallecchia e in via dello Stivale. Sono poi stati chiusi temporaneamente il sottopasso Avis e quello pedonale della stazione ferroviaria.

Il Comune ha raccolto una cinquantina di segnalazioni, mentre i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per allagamenti, smottamenti e danni causati dall'acqua. La prima stima dei danni causati dalla pioggia battente e dagli allagamenti, ma anche del costo degli interventi necessari a Solaio è di circa 100 mila euro.

Versilia, maltempo: in corso l'attivazione degli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per la regolazione dei canali e la gestione delle precipitazioni straordinarie. Interventi mirati della #ProtezioneCivile sul territorio della #Versilia pic.twitter.com/nxP9Hmkd57 — Corriere Toscano (@CorriereToscano) November 10, 2026

Evacuazioni e disagi ai treni

Le ingenti precipitazioni hanno causati danni e disagi anche nelle zone della Versilia e la Garfagnana. A Stazzema, nella località di Ponte Stazzemese, l'allagamento di una palazzina di edilizia popolare ha reso necessaria l'evacuazione di otto famiglie, per un totale di dodici persone. Alcuni residenti potrebbero non riuscire a rientrare immediatamente nelle proprie abitazioni.

A Camaiore, invece, nella frazione di Capezzano Pianore sono stati registrati fino a 53 millimetri di pioggia in un'ora, con allagamenti e difficoltà alla circolazione.

Problemi anche in Garfagnana e nella Valle del Serchio, dove si sono verificati allagamenti, caduta di alberi e una frana lungo la Strada Provinciale 7.

Le condizioni meteorologiche hanno inoltre determinato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Faenza, con l'attivazione di autobus sostitutivi.

Oggi, mercoledì 11 novembre proseguono gli interventi di messa in sicurezza e il controllo dei corsi d'acqua, mentre resta attiva l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico-idraulico. Si prevede, secondo le ultime notizie di meteo, l'arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di giovedì.