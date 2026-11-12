Maltempo in Italia, fino a oltre 200 mm di pioggia tra Liguria e Toscana: la situazione nelle ultime ore | Video

Una nuova ondata di forte maltempo sta interessando l'Italia, con piogge intense, temporali, allagamenti e frane soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Una perturbazione atlantica, associata alla tempesta Charles, ha raggiunto il Paese accompagnata da correnti di Scirocco, determinando precipitazioni particolarmente abbondanti tra: Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. In alcune zone sono attesi accumuli fino a 200 millimetri di pioggia, con conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche. La situazione resta delicata anche per l'innalzamento dei livelli dei fiumi, le interruzioni stradali e ferroviarie e le evacuazioni precauzionali. La Protezione Civile sta aggiornando in queste ore le varie allerte meteo.

Maltempo in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna: allagamenti, frane e viabilità in tilt

Tra le regioni più colpite dal maltempo in Italia vi sono in primis la Liguria e la Toscana. In Liguria le precipitazioni hanno provocato allagamenti nel genovese, anche a Rivarolo, e accumuli significativi nello Spezzino. Proprio a La Spezia i principali movimenti franosi hanno interessato via del Forno e via Montalbano. Sempre in città, e più precisamente in via Nino Bixio, sono state evacuate nove persone per l’allagamento dei piani terra.

Cars were swept away and piled up at Vezzano Ligure yesterday as flash floods hit La Spezia in northwest Italy, and today schools are shut across the city with an orange alert in force today. pic.twitter.com/7QtYsZv8Ow — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 12, 2026

Ora gli occhi sono puntati soprattutto sul fiume Magra, già interessato da importanti deflussi di piena a causa dei terreni saturi d'acqua. Per questo motivo Arpal ha prolungato l'allerta arancione nel Levante ligure, dove tra il pomeriggio e la serata sono possibili ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici ed esondazioni.

#Maltempo #LaSpezia, dalla tarda mattinata di ieri #vigilidelfuoco impegnati per una intensa perturbazione che ha interessato la provincia, maggiori criticità a Castelnuovo Magra: oltre 100 interventi per soccorrere persone in difficoltà, allagamenti e danni d’acqua. Giunti… pic.twitter.com/cXwX3KXcJY — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 12, 2026

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi risulta essere particolarmente difficile anche la situazione in Toscana dove soprattutto in Garfagnana. Nelle ultime 36 ore, sono caduti oltre 350 millimetri in località Minucciano, mentre al Melo, nel territorio di Abetone Cutigliano, gli accumuli hanno raggiunto i 220 millimetri.

Tra La Spezia e Massa-Carrara la pioggia ha superato i 350 millimetri in circa 24 ore, facendo salire il livello di fiumi e torrenti. La giornata di giovedì 12 novembre resta critica, con l'allerta estesa alla Liguria orientale. #Maltempohttps://t.co/VblCWLbydM — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) November 12, 2026

A Massa e Carrara si sono verificati allagamenti e numerose frane, con alcune frazioni isolate e residenti impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni. Il fiume Serchio ha inoltre invaso temporaneamente la statale 12 a Borgo a Mozzano, rendendo necessaria la chiusura della strada. Come se non bastasse è stata sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Piazza al Serchio e Aulla. In Versilia, a Stazzema, otto famiglie risultano ancora evacuate dopo che acqua e fango hanno invaso una palazzina.

Disagi e criticità si registrano anche in Emilia-Romagna, dove una frana sull'Appennino parmense, provocata dal cedimento di grossi massi, ha isolato alcune abitazioni, costringendo una decina di persone a trascorrere la notte fuori casa. Qui la Protezione Civile ha confermato l'allerta arancione per il rischio di piene e frane nelle aree appenniniche di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Sotto osservazione diversi corsi d'acqua, tra cui Panaro, Reno ed Enza.

Le previsioni per le prossime ore: che tempo farà nelle zone più colpite?

C'è quindi grande attenzione sulle condizioni meteo per le prossime ore. I terreni in Liguria, Toscana e alcune zone dell'Emilia, sono ricchi d'acqua, così come i fiumi. Sono proprio quest'ultimo ad essere tenuto sotto stretta osservazione per via delle possibili piene e dei disagi che potrebbero creare nelle diverse località che si trovano lungo il loro percorso.

Le previsioni meteo per le prossime parlano ancora di cielo coperto al Centro-Nord e Sardegna, con piogge diffuse, meno insistenti sulle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con temporali serali in Campania. Nel corso del giorno forti rovesci e temporali con rischio di nubifragi in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Appennino emiliano. Nella giornata di venerdì 13 novembre ci si attende prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri.

Nella giornata di sabato 14 novembre si profila un miglioramento al Nord e sull’alta Toscana, con probabili schiarite, mentre nel resto del Paese il tempo sarà più variabile, con maggiore probabilità di piogge in Sardegna e nelle regioni del Sud. Intensi venti di bora sono attesi tra la notte e il mattino sull’area dell’Adriatico settentrionale, venti di Libeccio in Sardegna. Nello scenario più probabile per domenica, invece, i modelli prevedono nuovamente l’ingresso di correnti umide occidentali, premessa di piogge soprattutto per le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nordoccidentale e la Sardegna.