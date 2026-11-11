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Terremoto di magnitudo 4.1 nel Tirreno, scossa avvertita lungo la costa siciliana

Scossa di terremoto di magnitudo 4.1, in mare, a una profondità di 8.2 km al largo delle coste della Sicilia.
Eventi estremi11 Novembre 2026 - ore 11:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi11 Novembre 2026 - ore 11:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un nuovo sciame sismico si è registrato nel Tirreno meridionale nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma una serie di scosse di terremoto, di cui la più forte di magnitudo di magnitudo 4.1, in mare, a una profondità di 8.2 km.

Scossa di terremoto al largo delle coste della Sicilia

La terra è tornata a tremare nelle prime ore del mattino di mercoledì 11 novembre 2026. Intorno alle 6.12 del mattino si è registrata una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in mare al largo delle coste della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina.

Secondo i dati condivisi dall'INGV l'ipocentro della scossa di terremoto è stato registrato a circa 8.2 km di profondità al largo della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina, a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, Isole Eolie.

Successivamente si sono registrate altre cinque scosse di terremoto nella stessa zona ad una profondità di circa 10 km di cui l'ultima è stata avvertita intorno alle 7.07 del mattino.

Sciame sismico in corso al largo delle coste della Sicilia settentrionale

Secondo l'INGV la scossa più forte, per intenderci quella di magnitudo 4.1, rientra all'interno di una sequenza di sciame sismico che dal 20 ottobre sta interessando l'area della Sicilia settentrionale.

Nelle ultime settimane, infatti, dal 20 ottobre sono state registrate 306 scosse di cui la più forte risale al 30 ottobre con una magnitudo di 3.6. Ecco alcuni dati condivisi dall'INGV sulle ultime scosse di terremoto registrate in questa area: il giorno 28 ottobre scosse di 3.4 e 3.3, il 29 ottobre una scossa di 3.1. Da segnalare anche la scossa di magnitudo 3.5 il 24 ottobre, mentre una di 3.4 il 25 ottobre.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Novembre ore 14:05

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