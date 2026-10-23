Terremoto a Palermo, epicentro nel Tirreno meridionale: scosse fino a 5.0
Terremoto stamani a Palermo. Almeno cinque scosse sono state registrate nel Tirreno meridionale stamani dalle 11.51.
La più forte, alle 12,19, secondo quanto fa sapere l'Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, è stata di magnitudo 5. Tutte le scosse sono state avvertite nettamente a Palermo.
Gli studenti delle scuole sono stati evacuati nei cortili per sicurezza. Evacuati anche altri edifici e uffici pubblici.
L'epicentro vicino alle Eolie
La scossa più forte, la terza, è stata avvertita anche in molte zone della Sicilia da Palermo a Catania fino alle Eolie. L'epicentro si trova a nord-ovest delle isole, non lontano da Alicudi.
Non risultano per danni a cose o persone.