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Terremoto a Palermo, epicentro nel Tirreno meridionale: scosse fino a 5.0

La scossa più forte è stata di 5.0 alle 12.19, con epicentro a 9 km di profondità nel Tirreno meridionale a nord-ovest delle Eolie.
Eventi estremi23 Ottobre 2026 - ore 13:23 - Redatto da Matteo Gamba
Eventi estremi23 Ottobre 2026 - ore 13:23 - Redatto da Matteo Gamba
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Terremoto stamani a Palermo. Almeno cinque scosse sono state registrate nel Tirreno meridionale stamani dalle 11.51.

La più forte, alle 12,19, secondo quanto fa sapere l'Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, è stata di magnitudo 5. Tutte le scosse sono state avvertite nettamente a Palermo. 

Gli studenti delle scuole sono stati evacuati nei cortili per sicurezza. Evacuati anche altri edifici e uffici pubblici.

L'epicentro vicino alle Eolie

La scossa più forte, la terza, è stata avvertita anche in molte zone della Sicilia da Palermo a Catania fino alle Eolie. L'epicentro si trova a nord-ovest delle isole, non lontano da Alicudi.

Non risultano per danni a cose o persone.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Ottobre ore 16:43

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