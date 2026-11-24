Un'isola che cambia forma nel giro di poche settimane. È quanto accaduto nell'Oceano Pacifico, dove un'eruzione vulcanica sottomarina ha modificato il profilo costiero di Iwo Jima, isola giapponese di origine vulcanica conosciuta anche con il nome di Ioto.

A documentare il fenomeno è la Nasa, che ha pubblicato oggi alcune immagini satellitari nelle quali è chiaramente visibile la comparsa di una nuova porzione di terra lungo la costa sud-orientale dell'isola.

Un fenomeno naturale che mostra quanto la superficie terrestre sia in continua evoluzione.

Eruzione vulcanica fa crescere Iwo Jima

I primi segnali di attività vulcanica sono stati registrati alla fine di ottobre. Il 27 ottobre 2026 gli strumenti di monitoraggio hanno rilevato un significativo aumento dell'attività sismica.

Il confronto tra due immagini acquisite dal satellite Landsat 9, rispettivamente il 26 ottobre e l'11 novembre, mostra la comparsa di una formazione triangolare collegata al litorale.

Secondo le stime riportate dalla Nasa, l'eruzione avrebbe aggiunto circa 50 ettari di superficie, pari a 500.000 metri quadrati, aumentando le dimensioni dell'isola di circa l'1,7%.

La formazione di nuova terra emersa è stata confermata dalla Guardia costiera giapponese il 16 novembre.

Come può un vulcano sottomarino creare nuova terra?

Le eruzioni vulcaniche non avvengono soltanto sulla terraferma. Una parte importante dell'attività vulcanica del nostro pianeta si sviluppa sotto la superficie degli oceani.

Quando un'eruzione avviene in acque relativamente poco profonde, i materiali espulsi dal vulcano possono accumularsi fino a emergere dal mare.

Ceneri, frammenti di roccia, pomice e lava possono contribuire alla formazione di nuove strutture geologiche, modificando il profilo delle coste o dando origine a vere e proprie isole.

Si tratta di un processo attraverso il quale, nel corso di milioni di anni, si sono formate numerose terre emerse di origine vulcanica.

La nuova terra potrebbe scomparire nel giro di pochi mesi

La trasformazione di Iwo Jima, tuttavia, potrebbe non essere definitiva.

Le formazioni vulcaniche appena emerse possono essere particolarmente vulnerabili all'azione erosiva delle onde e delle correnti marine, soprattutto quando sono costituite da materiali poco compatti.

Un episodio simile si era già verificato nella stessa area nel 2023, quando il mare aveva rapidamente eroso i nuovi depositi vulcanici.

La presenza di lava capace di consolidare i materiali potrebbe invece rendere la formazione più resistente.

Gli scienziati continueranno quindi a osservare l'evoluzione della costa per capire se la nuova superficie sia destinata a crescere, stabilizzarsi o scomparire.

I satelliti osservano un pianeta in continua trasformazione

La vicenda di Iwo Jima dimostra anche l'importanza delle tecnologie satellitari nello studio dei fenomeni naturali.

Grazie alle osservazioni dallo spazio è possibile monitorare regioni difficilmente accessibili, individuare segnali di attività vulcanica e misurare i cambiamenti della superficie terrestre.

Particolarmente preziosi sono gli strumenti radar, che permettono di effettuare osservazioni anche in presenza di una fitta copertura nuvolosa.

Quello che sta accadendo nel Pacifico è un esempio di come le forze interne della Terra e quelle dell'atmosfera e degli oceani contribuiscano continuamente a ridisegnare la geografia del nostro pianeta.