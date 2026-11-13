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Maltempo in Puglia, forti raffiche di vento su Brindisi: alberi caduti, danni e disagi sulla Statale 7

Forte vento e danni in città impegnano i Vigili del Fuoco in vari interventi urgenti, tra cui la rimozione di un cartello stradale pericolante lungo la Statale Brindisi-Taranto.
Eventi estremi13 Novembre 2026 - ore 12:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una violenta ondata di maltempo sta flagellando Brindisi e il suo territorio provinciale, dove raffiche di vento eccezionalmente forti stanno mettendo a dura prova la viabilità e la sicurezza delle strutture cittadine.

Per far fronte all'emergenza, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha mobilitato numerose squadre, impegnate senza sosta in decine di interventi di soccorso tecnico urgente. I pompieri sono al lavoro per rimuovere alberi sradicati, transennare zone a rischio e mettere in sicurezza cornicioni, tetti e insegne pericolanti che minacciano l'incolumità dei passanti e degli automobilisti.

Maltempo in Puglia, forti raffiche di vento a Brindisi, alberi caduti e danni

L'ondata di maltempo che sta flagellando Brindisi continua a creare gravi disagi e situazioni di pericolo non soltanto sulle strade extraurbane, ma anche all'interno dei quartieri cittadini, dove le raffiche di vento eccezionalmente forti stanno mettendo a dura prova la tenuta delle infrastrutture urbane.

Le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono costantemente operative per fronteggiare una lunga serie di emergenze legate ai danni provocati dalla furia del vento, tra cui la caduta di rami e alberi ad alto fusto, il distacco di cartelloni pubblicitari e il danneggiamento di coperture edili. Particolare apprensione destano le tegole e i cornicioni instabili, oltre alle impalcature pericolanti che richiedono verifiche urgenti per evitare il distacco di materiali pesanti sulla strada.

Tra gli episodi più complessi spicca l'intervento risolutivo condotto lungo la Strada Statale 7 Brindisi-Taranto, in prossimità dello svincolo per Mesagne, dove un imponente pannello di segnaletica verticale era stato pericolosamente inclinato e semi-divelto dalla forza delle correnti d'aria.

La struttura minacciava di precipitare da un momento all'altro sulla carreggiata sottostante, mettendo a repentaglio l'incolumità degli automobilisti in transito. Per neutralizzare la minaccia, i pompieri hanno dovuto impiegare un'autoscala per raggiungere l'elemento instabile, procedendo alla sua rimozione d'urgenza e ripristinando in tempi rapidi la normale sicurezza della circolazione stradale.

Maltempo in Puglia, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnati sull'intero territorio per rispondere alle emergenze causate dall'ondata di maltempo che sta colpendo la zona. Le diverse squadre operative stanno portando avanti numerose attività di soccorso tecnico urgente, concentrandosi sullo sgombero della carreggiata da detriti e alberi caduti, nonché sulla messa in sicurezza di ogni elemento architettonico o infrastrutturale reso pericolante dalla violenza delle raffiche di vento.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 16:24

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