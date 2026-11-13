FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Toscana, frane e piogge intense: 100 persone evacuate

Maltempo in Toscana, frane e piogge intense: 100 persone evacuate

Cento persone evacuate e altre isolate. Il bilancio del maltempo in Toscana è pesante. Fiumi e torrenti esondati. Cantine allagate. Strade impraticabili. Le province più colpite? Massa Carrara, Lucca e Arezzo.
Eventi estremi13 Novembre 2026 - ore 14:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi13 Novembre 2026 - ore 14:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Il maltempo in Toscana ha continuato a creare parecchi disagi e problemi. La Regione, una tra le quelle maggiormente colpite dalle intense precipitazioni legate al passaggio della perturbazione atlantica Charles, sta facendo i conti con allagamenti, frane, problemi alla viabilità e danni ingenti.

L'emergenza pare essere soprattutto tra Prato e Pistoia oltre che nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Arezzo, dove si segnalano esondazioni, frane, strade interrotte e centri abitati isolati. Ad oggi il bilancio è pesante: circa 100 persone sono state evacuate dalle zone più a rischio e altre risultano isolate a causa dei danni alla viabilità.

Maltempo in Toscana, frane ed esondazioni tra Massa e Lucca: evacuate due frazioni

Cosa è accaduto nelle ultime ore a causa del maltempo in Toscana? Le situazioni più delicate si registrano nelle province di Massa-Carrara e Lucca. A Massa il fiume Frigido è esondato, mentre in Lunigiana, a San Terenzo, è tracimato il torrente Bardine causando diversi allagamenti.

Particolarmente critica risulta essere poi la situazione nelle frazioni di Casette e Forno, rimaste isolate dopo una frana che ha invaso un tratto di via Bassa Tambura, interrompendo l'unica strada di collegamento. Circa 100 persone sono rimaste sfollate e i mezzi del Comune sono intervenuti per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. L'isolamento sta creando difficoltà anche nella vita quotidiana dei residenti: il bar e il negozio di alimentari del paese sono diventati punti di riferimento in generale.

A Lucca, invece, il fiume Serchio è esondato durante la notte sulla statale 12 a Borgo a Mozzano, determinando la chiusura temporanea della strada. Il colmo di piena ha poi proseguito verso la foce, interessando anche l'area di San Giuliano Terme e Vecchiano. A Ripafratta il ponte è rimasto chiuso e sono state evacuate le abitazioni situate nella golena. Disagi anche sulla statale 62 della Cisa, chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Caprigliola, in provincia di Massa-Carrara, a causa di una frana.

Evacuazioni anche ad Arezzo: frazioni isolate e soccorsi in elicottero

L'ondata di maltempo ha provocato danni significativi anche in provincia di Arezzo, soprattutto nel territorio comunale di Sansepolcro. Nella frazione di Montagna una frana ha completamente interrotto la strada, rendendo necessario il recupero in elicottero di alcuni residenti rimasti isolati.

Secondo il bollettino della Protezione Civile Toscana delle ore 11 del 13 novembre, risultano 72 persone evacuate in via preventiva nella provincia di Pisa e altre 27 tra Pisa e Lucca. Sono invece 124 le persone rimaste isolate nelle province di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, mentre una persona è stata accolta in una struttura pubblica.

Le autorità continuano a monitorare i livelli dei corsi d'acqua e il rischio di nuovi smottamenti, anche in considerazione delle ulteriori precipitazioni attese nelle prossime ore.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Puglia, forti raffiche di vento su Brindisi: alberi caduti, danni e disagi sulla Statale 7
    Eventi estremi13 Novembre 2026

    Maltempo in Puglia, forti raffiche di vento su Brindisi: alberi caduti, danni e disagi sulla Statale 7

    Forte vento e danni diffusi in città impegnano i Vigili del Fuoco in vari interventi urgenti.
  • Maltempo in Liguria, a Ventimiglia esonda un fiume: 19 migranti salvati durante i soccorsi
    Eventi estremi13 Novembre 2026

    Maltempo in Liguria, a Ventimiglia esonda un fiume: 19 migranti salvati durante i soccorsi

    Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Liguria: tra le zone più colpite Ventimiglia dove alcuni migranti sono stati travolti.
  • Maltempo in Italia, fino a oltre 200 mm di pioggia tra Liguria e Toscana: la situazione nelle ultime ore | Video
    Eventi estremi12 Novembre 2026

    Maltempo in Italia, fino a oltre 200 mm di pioggia tra Liguria e Toscana: la situazione nelle ultime ore | Video

    La forte ondata di maltempo ha causato criticità tra Liguria e Toscana e tra Toscana ed Emilia. La pioggia battente porta allagamenti e frane.
  • Maltempo in Toscana, Pietrasanta sott’acqua: strade allagate, treni fermi e danni in Versilia
    Eventi estremi11 Novembre 2026

    Maltempo in Toscana, Pietrasanta sott’acqua: strade allagate, treni fermi e danni in Versilia

    Cosa è accaduto a causa del maltempo in Toscana? Pietrasanta è finita sott’acqua. Strade allagate, treni fermi e danni anche in Versilia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
Tendenza13 Novembre 2026
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
L’Atlantico continua a spingere perturbazioni verso l’Italia: anche per la prossima settimana si profila uno scenario meteo movimentato
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
Tendenza12 Novembre 2026
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana e l'inizio della prossima vede nuove premesse di maltempo sulle nostre regioni.
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Tendenza11 Novembre 2026
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Sabato l'afflusso di correnti più fresche determinerà un sensibile calo termico, soprattutto al Nord e nel versante Adriatico. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 16:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154