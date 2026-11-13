Maltempo in Toscana, frane e piogge intense: 100 persone evacuate

Il maltempo in Toscana ha continuato a creare parecchi disagi e problemi. La Regione, una tra le quelle maggiormente colpite dalle intense precipitazioni legate al passaggio della perturbazione atlantica Charles, sta facendo i conti con allagamenti, frane, problemi alla viabilità e danni ingenti.

L'emergenza pare essere soprattutto tra Prato e Pistoia oltre che nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Arezzo, dove si segnalano esondazioni, frane, strade interrotte e centri abitati isolati. Ad oggi il bilancio è pesante: circa 100 persone sono state evacuate dalle zone più a rischio e altre risultano isolate a causa dei danni alla viabilità.

Maltempo in Toscana, frane ed esondazioni tra Massa e Lucca: evacuate due frazioni

Cosa è accaduto nelle ultime ore a causa del maltempo in Toscana? Le situazioni più delicate si registrano nelle province di Massa-Carrara e Lucca. A Massa il fiume Frigido è esondato, mentre in Lunigiana, a San Terenzo, è tracimato il torrente Bardine causando diversi allagamenti.

Particolarmente critica risulta essere poi la situazione nelle frazioni di Casette e Forno, rimaste isolate dopo una frana che ha invaso un tratto di via Bassa Tambura, interrompendo l'unica strada di collegamento. Circa 100 persone sono rimaste sfollate e i mezzi del Comune sono intervenuti per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. L'isolamento sta creando difficoltà anche nella vita quotidiana dei residenti: il bar e il negozio di alimentari del paese sono diventati punti di riferimento in generale.

El tramo ferroviario Piazza al Serchio–Aulla está suspendido por el mal tiempo. Los modelos meteorológicos prevén hasta 100 mm adicionales; el suelo está saturado y el riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas es muy alto. #Toscana #Florencia #Maltempo #ProtecciónCivil pic.twitter.com/LHtG47aDgw — Alberto Hernández Padilla (@padilla811021) November 13, 2026

A Lucca, invece, il fiume Serchio è esondato durante la notte sulla statale 12 a Borgo a Mozzano, determinando la chiusura temporanea della strada. Il colmo di piena ha poi proseguito verso la foce, interessando anche l'area di San Giuliano Terme e Vecchiano. A Ripafratta il ponte è rimasto chiuso e sono state evacuate le abitazioni situate nella golena. Disagi anche sulla statale 62 della Cisa, chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Caprigliola, in provincia di Massa-Carrara, a causa di una frana.

Pioggia insistente, fiumi colmi e fossi che tracimano...

Allerta meteo rossa #toscana

12/11/26#giornatadimerda pic.twitter.com/AR557m7Tnv — Marta Galgani (@galgani_marta) November 12, 2026

Evacuazioni anche ad Arezzo: frazioni isolate e soccorsi in elicottero

L'ondata di maltempo ha provocato danni significativi anche in provincia di Arezzo, soprattutto nel territorio comunale di Sansepolcro. Nella frazione di Montagna una frana ha completamente interrotto la strada, rendendo necessario il recupero in elicottero di alcuni residenti rimasti isolati.

Secondo il bollettino della Protezione Civile Toscana delle ore 11 del 13 novembre, risultano 72 persone evacuate in via preventiva nella provincia di Pisa e altre 27 tra Pisa e Lucca. Sono invece 124 le persone rimaste isolate nelle province di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, mentre una persona è stata accolta in una struttura pubblica.

Il #Serchio fa ancora paura in #Toscana: atteso un nuovo picco di piena oltre i 1100 m3/s con possibili chiusure sulla #SS12 del #Brennero. Disagi anche a #BagniDiLucca per una frana a Ponte a Serraglio. Monitoraggio costante

🎥 Patrizio Andreuccetti pic.twitter.com/okZfX4TFGd — Corriere Toscano (@CorriereToscano) November 13, 2026

Le autorità continuano a monitorare i livelli dei corsi d'acqua e il rischio di nuovi smottamenti, anche in considerazione delle ulteriori precipitazioni attese nelle prossime ore.