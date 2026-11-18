L’Italia è sempre più esposta agli effetti della crisi climatica, con fenomeni violenti come nubifragi, alluvioni e forti raffiche di vento che colpiscono numerosi territori. A confermare questa situazione sono i dati del nuovo rapporto dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente, realizzato insieme a Unipol e presentato in occasione dell’apertura della COP31 di Antalya. Negli ultimi dodici anni sono stati registrati 2.689 eventi climatici estremi, che hanno provocato 221 vittime e gravi conseguenze per la popolazione. Le perdite economiche causate dai disastri naturali in Italia dal 1980 hanno raggiunto una stima di 147 miliardi di euro.

Meteo estremo in Italia, quasi 2.700 eventi in 12 anni

I dati diffusi da Legambiente mostrano un aumento significativo degli eventi meteorologici estremi in Italia nel periodo compreso tra il 2015 e il 30 settembre 2026. Oltre il 60% dei fenomeni che hanno causato danni è legato principalmente alle precipitazioni molto intense e alle forti raffiche di vento. In particolare, sono stati registrati 950 episodi di allagamento e 684 casi di danni provocati dal vento. A destare maggiore preoccupazione è soprattutto la crescita costante di questi fenomeni nel corso degli anni. Gli allagamenti, infatti, sono aumentati notevolmente, passando dai 18 casi del 2015 ai 140 del 2025. Si tratta di un incremento pari al 678%, che evidenzia un peggioramento della situazione.

Anche i danni causati dal vento hanno registrato un forte aumento, passando da appena 5 episodi nel 2015 a 86 nel 2025. Il quadro appare ancora più preoccupante osservando i dati relativi al 2026. Nei primi nove mesi dell’anno, infatti, sono già stati segnalati 88 episodi di danni da vento, superando il totale dell’intero 2025. Questi numeri confermano quanto sia urgente rafforzare la prevenzione e mettere in sicurezza le aree più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici.

Le regioni e le città più colpite

La distribuzione degli eventi climatici estremi in Italia mostra che nessuna parte del Paese è risparmiata, anche se alcune regioni risultano maggiormente colpite. Tra il 2015 e il 30 settembre 2026, il Nord ha registrato 1.237 episodi, seguito dal Mezzogiorno con 827 e dal Centro con 625. Le regioni che presentano il maggior numero di casi sono la Lombardia, con 348 eventi, la Sicilia con 286 e l’Emilia-Romagna con 249. Particolarmente evidente è l’aumento dei fenomeni dannosi in Sicilia, dove si è passati da 6 episodi nel 2015 a 45 nel 2025, mentre in Friuli-Venezia Giulia si è passati da zero a 14.

Anche le principali città italiane devono fare i conti con conseguenze sempre più pesanti, soprattutto a causa delle piogge intense e delle temperature estreme. Roma occupa il primo posto con 103 eventi registrati, seguita da Genova con 42, Milano con 41, Palermo con 36, Bari con 33, Agrigento con 30 e Napoli con 21. La Capitale presenta quindi un numero di episodi superiore al doppio rispetto a Genova e Milano. Questi dati sottolineano l'importanza di intervenire sulle infrastrutture urbane, migliorare il drenaggio delle acque piovane e aumentare gli spazi verdi per rendere le città più sicure e resistenti ai cambiamenti climatici.