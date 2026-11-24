Foto Protezione Civile

Continua l’emergenza maltempo in Toscana, con una situazione particolarmente delicata nell’Alta Versilia. A Stazzema, in provincia di Lucca, un nuovo cedimento ha interessato la Strada Provinciale 42, rendendo necessario chiudere il collegamento con il capoluogo.

Complessivamente sono circa 500 le persone isolate nel territorio comunale: circa 300 a Stazzema si aggiungono agli oltre 200 residenti di Pomezzana già alle prese con le conseguenze delle frane dei giorni precedenti.

Maltempo Toscana: Stazzema, cede la Strada Provinciale 42

Il problema si è verificato lungo la SP42, a circa un chilometro dall’abitato di Stazzema.

Il muro che sosteneva la strada è parzialmente collassato, provocando un abbassamento della carreggiata proprio in un tratto sul quale erano già in corso interventi con micropali. La Provincia ha quindi disposto la chiusura della strada.

Il cedimento arriva dopo giorni particolarmente difficili per l’Alta Versilia, dove le precipitazioni hanno provocato numerosi movimenti franosi e problemi alla viabilità.

Circa 500 persone isolate tra Stazzema e Pomezzana

Il nuovo problema sulla provinciale ha isolato circa 300 persone nell’abitato di Stazzema.

A queste si aggiungono i circa 200 residenti di Pomezzana, dove una precedente frana aveva già interrotto la strada di accesso. Per quest’ultima località è stato predisposto un varco destinato ai mezzi di soccorso mentre proseguono gli interventi per ripristinare la viabilità.

Il bilancio complessivo raggiunge quindi circa 500 persone attualmente interessate dall’isolamento nel territorio di Stazzema.

Presidi sanitari e Vigili del Fuoco nelle zone isolate

Il Comune aveva già predisposto misure di emergenza per garantire assistenza alla popolazione.

Il sindaco Maurizio Verona ha spiegato che oltre la zona interessata dalla frana sono stati posizionati un mezzo per il soccorso sanitario e un presidio dei Vigili del Fuoco, in modo da poter intervenire rapidamente in caso di necessità.

Tecnici e squadre sono al lavoro per mettere in sicurezza i tratti danneggiati e consentire il ripristino dei collegamenti.

Alta Versilia colpita da una serie di frane

Quello della SP42 è soltanto l’ultimo episodio di una fase di forte criticità idrogeologica che sta interessando il territorio.

Già il 19 novembre il Comune di Stazzema aveva disposto la chiusura delle strade comunali di accesso a Pomezzana e Farnocchia dopo l’aggravamento di un movimento franoso.

L’attenzione resta quindi concentrata soprattutto sulla stabilità dei versanti e sulla possibilità di ripristinare in sicurezza la viabilità nelle frazioni montane.