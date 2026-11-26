Il Governo ha disposto l'attivazione dello stato di emergenza per la durata di un anno nelle province lombarde di Brescia, Bergamo e Cremona, in seguito ai gravi fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio dal 20 al 28 agosto 2026. La decisione è stata approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.

Le intense precipitazioni hanno provocato frane, allagamenti ed esondazioni, causando danni a strade, strutture idrauliche, reti dei servizi essenziali, edifici e attività economiche. Per affrontare le prime necessità e garantire l'assistenza ai residenti coinvolti saranno avviati interventi urgenti di soccorso e messa in sicurezza. L'obiettivo è inoltre ripristinare il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici danneggiati dal maltempo.

Maltempo in Lombardia, dichiarato lo stato di emergenza: stanziati 9,5 milioni

Il Governo ha ufficialmente riconosciuto lo stato di emergenza per dodici mesi nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona, duramente colpite dalle violente ondate di maltempo tra il 20 e il 28 agosto 2026. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, con uno stanziamento iniziale di 9 milioni e 480 mila euro destinati a fronteggiare le conseguenze delle calamità.

Le risorse serviranno a garantire soccorso alle persone coinvolte, riparare le infrastrutture danneggiate e riportare alla normalità i servizi pubblici essenziali. La richiesta di riconoscimento dell'emergenza era stata presentata ad agosto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che aveva affidato agli assessori Romano La Russa e Gianluca Comazzi la preparazione degli atti necessari.

Le precipitazioni avevano raggiunto valori particolarmente elevati, con circa 270 millimetri di pioggia sulle Alpi Orobie e 260 millimetri nell'area dell'Alto Lago di Como. Tra gli episodi più gravi si registra il cedimento del ponte che unisce la frazione di Rino al territorio di Sonico, nel Bresciano, mentre in provincia di Bergamo circa 250 persone erano state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra.

Le abbondanti piogge avevano inoltre provocato l'isolamento di diversi centri abitati della Val Brembana, oltre a frane e allagamenti in Valtellina, Valchiavenna e nella zona del Comasco. Anche il territorio cremonese aveva subito conseguenze importanti a causa di una violenta tromba d'aria accompagnata da una forte grandinata verificatasi il 28 agosto. I finanziamenti stanziati attraverso il Fondo per le emergenze nazionali consentiranno ora di avviare le prime operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree maggiormente danneggiate.

Cos'è lo stato di emergenza?

La dichiarazione dello stato di emergenza rappresenta uno strumento attraverso il quale il Governo può intervenire rapidamente quando un territorio viene colpito da gravi calamità o situazioni di particolare criticità. Questa misura consente di ricorrere a risorse aggiuntive e procedure straordinarie per affrontare le conseguenze dell'evento e tutelare i cittadini coinvolti. Il provvedimento permette di avviare gli interventi necessari per sostenere le comunità colpite e recuperare le aree danneggiate.