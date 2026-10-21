Spagna travolta dalla tempesta Adam: quattro vittime e alluvioni, maltempo verso l’Italia - Video

La tempesta Adam ha colpito duramente la Spagna con allagamenti, strade sommerse dall'acqua e un bilancio di almeno 4 vittime. Il maltempo delle scorse ore ha interessato soprattutto la Comunità Valenciana, tra le province di Valencia e Alicante, dove le piogge hanno raggiunto intensità eccezionali. E l’attenzione si sposta anche sull’Italia, alle prese con una nuova fase di instabilità e con diverse allerte meteo su tutto il territorio.

Spagna, piogge eccezionali e centinaia di soccorsi

Tra le località più colpite da questa ondata di maltempo c’è Oliva, nella provincia di Valencia. Le piogge hanno provocato allagamenti in diversi punti della località spagnola. In alcune aree della regione gli accumuli di pioggia hanno superato i 700 millimetri, valori del tutto straordinari che hanno messo in grande difficoltà il sistema di drenaggio e i corsi d’acqua.

🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. pic.twitter.com/UTndLVgKgS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026

I fiumi Girona e Vernissa e il torrente Beniopa sono esondati. Le strade e le aree abitate si sono trasformati in veri e propri corsi d’acqua. Tantissime le famiglie rimaste isolate nelle proprie case, per alcune di queste i soccorritori sono stati costretti a intervenire con elicotteri e mezzi speciali per raggiungere chi era rimasto intrappolato nella propria abitazione.

Le autorità spagnole hanno disposto evacuazioni e misure precauzionali per centinaia di migliaia di residenti. La popolazione è stata invitata a restare al riparo il più possibile, evitando spostamenti se non necessari.

La Guardia Civil ha effettuato centinaia di interventi. Nonostante una graduale attenuazione delle piogge, nelle aree maggiormente colpite resta alta l’attenzione per possibili nuove precipitazioni e per le conseguenze degli allagamenti.

17-18 ottobre 2026#Spagna



Le forti piogge causate dalla #tempesta DANA Adam hanno provocato #allagamenti e numerosi #incidenti in diverse regioni della Spagna. Le conseguenze più gravi sono state registrate in Andalusia, Catalogna e nella Comunità Valenciana. pic.twitter.com/apGxZK2Qs7 — FOCUS SULLA TERRA (@Focus_Terra) October 19, 2026

Maltempo sull’Italia: le regioni a rischio

Il maltempo interessa anche l'Italia, dove per oggi, mercoledì 21 ottobre sono previste piogge diffuse, localmente intense, accompagnate da temporali e raffiche di vento.

In Liguria e alcune zone del Piemonte la situazione sembrerebbe la più delicata, ma le allerte arancioni coinvolgono anche il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio e la Campania. Per le altre regioni è stata invece diramata l’allerta gialla.

Il rischio non riguarda soltanto la quantità di pioggia attesa in Italia, ma possibili allagamenti, frane e rapidi innalzamenti dei livelli dei fiumi. È importante quindi seguire gli aggiornamenti meteorologici e le comunicazioni della Protezione Civile, evitando sottopassi allagati, corsi d’acqua e strade esposte a esondazioni.