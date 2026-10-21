FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Spagna travolta dalla tempesta Adam: quattro vittime e alluvioni,...

Spagna travolta dalla tempesta Adam: quattro vittime e alluvioni, maltempo verso l’Italia - Video

Piogge torrenziali e accumuli eccezionali hanno colpito la Spagna, provocando esondazioni ed evacuazioni. Attenzione ora sul maltempo in Italia per temporali intensi e rischio idrogeologico.
Eventi estremi21 Ottobre 2026 - ore 13:17 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi21 Ottobre 2026 - ore 13:17 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

La tempesta Adam ha colpito duramente la Spagna con allagamenti, strade sommerse dall'acqua e un bilancio di almeno 4 vittime. Il maltempo delle scorse ore ha interessato soprattutto la Comunità Valenciana, tra le province di Valencia e Alicante, dove le piogge hanno raggiunto intensità eccezionali. E l’attenzione si sposta anche sull’Italia, alle prese con una nuova fase di instabilità e con diverse allerte meteo su tutto il territorio.

Spagna, piogge eccezionali e centinaia di soccorsi

Tra le località più colpite da questa ondata di maltempo c’è Oliva, nella provincia di Valencia. Le piogge hanno provocato allagamenti in diversi punti della località spagnola. In alcune aree della regione gli accumuli di pioggia hanno superato i 700 millimetri, valori del tutto straordinari che hanno messo in grande difficoltà il sistema di drenaggio e i corsi d’acqua.

I fiumi Girona e Vernissa e il torrente Beniopa sono esondati. Le strade e le aree abitate si sono trasformati in veri e propri corsi d’acqua. Tantissime le famiglie rimaste isolate nelle proprie case, per alcune di queste i soccorritori sono stati costretti a intervenire con elicotteri e mezzi speciali per raggiungere chi era rimasto intrappolato nella propria abitazione.

Le autorità spagnole hanno disposto evacuazioni e misure precauzionali per centinaia di migliaia di residenti. La popolazione è stata invitata a restare al riparo il più possibile, evitando spostamenti se non necessari.

La Guardia Civil ha effettuato centinaia di interventi. Nonostante una graduale attenuazione delle piogge, nelle aree maggiormente colpite resta alta l’attenzione per possibili nuove precipitazioni e per le conseguenze degli allagamenti.

Maltempo sull’Italia: le regioni a rischio

Il maltempo interessa anche l'Italia, dove per oggi, mercoledì 21 ottobre sono previste piogge diffuse, localmente intense, accompagnate da temporali e raffiche di vento.

In Liguria e alcune zone del Piemonte la situazione sembrerebbe la più delicata, ma le allerte arancioni coinvolgono anche il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio e la Campania. Per le altre regioni è stata invece diramata l’allerta gialla.

Il rischio non riguarda soltanto la quantità di pioggia attesa in Italia, ma possibili allagamenti, frane e rapidi innalzamenti dei livelli dei fiumi. È importante quindi seguire gli aggiornamenti meteorologici e le comunicazioni della Protezione Civile, evitando sottopassi allagati, corsi d’acqua e strade esposte a esondazioni.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo, c’è una vittima: albero cade su un’auto a Jesolo
    Eventi estremi21 Ottobre 2026

    Maltempo, c’è una vittima: albero cade su un’auto a Jesolo

    Un uomo di 46 anni è stato ucciso, mentre andava al lavoro, da un albero che si è abbattuto sulla sua auto per il maltempo a Jesolo (Venezia).
  • Meteo, alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole chiuse
    Eventi estremi15 Ottobre 2026

    Meteo, alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole chiuse

    Violenta alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole chiuse. Circa 8.000 persone e 2.000 veicoli coinvolti.
  • Maltempo in Grecia, tragedia a Rodi: un uomo muore dopo che l’auto finisce in mare
    Eventi estremi15 Ottobre 2026

    Maltempo in Grecia, tragedia a Rodi: un uomo muore dopo che l’auto finisce in mare

    Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Grecia. A Rodi una vittima, trascinata in mare con la sua auto.
  • Nubifragio a Foggia, strade allagate e auto in panne: traffico in tilt
    Eventi estremi13 Ottobre 2026

    Nubifragio a Foggia, strade allagate e auto in panne: traffico in tilt

    Forti piogge e temporali hanno colpito la Puglia e in particolare Foggia dove si sono registrati allagamenti e danni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre
Tendenza21 Ottobre 2026
Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre
Fine settimana con tempo variabile e più fresco. In seguito un promontorio di alta pressione riporterà condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico
Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend
Tendenza20 Ottobre 2026
Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend
La tendenza meteo per il weekend mostra uno scenario ancora variabile, con 2 perturbazioni in transito sull'Italia e piogge in diverse regioni
Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre
Tendenza19 Ottobre 2026
Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre
Il forte maltempo che colpirà l'Italia tra martedì e mercoledì si attenuerà nella giornata di giovedì, ma la scena meteo resta dinamica
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 15:35

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154