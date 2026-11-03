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Maltempo in Abruzzo, allagamenti a Chieti e provincia: strade sommerse dall’acqua

Allagamenti e disagi in Abruzzo per una violenta ondata di maltempo: Chieti tra le zone più colpite.
Eventi estremi3 Novembre 2026 - ore 12:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la regione Abruzzo facendo registrare disagi e criticità in diverse zone. Piogge torrenziali si sono abbattute su Chieti e provincia con diverse strade letteralmente invase dall'acqua. La situazione.

Maltempo Abruzzo: allagamenti e disagi a Chieti

Piogge e temporali intensi hanno interessato nella giornata di ieri - lunedì 2 novembre 2026 - l'Abruzzo con conseguenti criticità in diverse zone. Il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato lo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali in diverse zone della Regione tra cui Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno.

Tra le zone più colpite la città di Chieti dove, nel corso di poco tempo, si sono registrate fenomeni temporaleschi intensi tali da provocare allagamenti su gran parte delle strade. Disagi e criticità anche alla circolazione per la presenza di acqua che ha invaso le strade tra cui: viale Benedetto Croce, viale dell'Unità d'Italia, via D'Annunzio e via Amiterno. Da segnalare anche criticità anche nel Villaggio Mediterraneo, Madonna delle Piane e Brecciarola per la presenza di fango e acqua in via Isonzo e via Treste. Immediato l'intervento da parte del Comune che con la collaborazione di Protezione civile e Polizia locale.

Allagamenti in Abruzzo: accumuli d'acqua superiori ai 150 mm

La forte ondata di maltempo che ha colpito la regione Abruzzo nelle ultime ore ha fatto registrare disagi importanti anche lungo la costa. Tra le zone più colpite Francavilla a Mare dove le forti piogge hanno costretto alla chiusura di alcuni sottopassaggi.

La situazione è ancora sotto controllo considerando che la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi - martedì 3 novembre 2026 - un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nelle zone: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara.

Intanto le piogge torrenziali che hanno colpito l'Abruzzo nella giornata di ieri ha fatto registrare accumuli d'acqua record. Secondo i dati si sono accumulati oltre 100 millimetri nel Chietino, di cui 115 mm a Chieti, mentre fino a 162 mm a Cepagatti, nel Pescarese. Da segnalare anche 170 mm a Passolanciano e fino a 230 mm a Prati di Tivo che raggiunge 230 mm e Passolanciano che supera quota 170 mm.

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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Novembre ore 14:30

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