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Maltempo, c’è una vittima: albero cade su un’auto a Jesolo

Un uomo di 46 anni, un militare originario di Cagliari, è stato ucciso, mentre andava al lavoro, da un albero che si è abbattuto sulla sua auto per il maltempo a Jesolo (Venezia).
Eventi estremi21 Ottobre 2026 - ore 11:15 - Redatto da Matteo Gamba
Eventi estremi21 Ottobre 2026 - ore 11:15 - Redatto da Matteo Gamba
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C’è purtroppo anche una vittima per la forte ondata di maltempo che sta investendo l’Italia. Un uomo è morto stamani a Jesolo, nel Veneziano, alla guida della sua auto.

La tragedia a Jesolo per il maltempo

Un albero è crollato sulla macchina del militare di 46 anni, originario di Cagliari, mentre stava andando al lavoro. La tragedia è avvenuta alle 6 in via Roma Destra a Jesolo. L’albero avrebbe ceduto per il forte maltempo.

A nulla sono valsi i tentativi di evitarlo della vittima, come purtroppo i soccorsi con l’intervento successivo dei vigili del fuoco per liberarlo con un’autogrù e dei medici per soccorrerlo.  

L’allerta meteo in Veneto

In Veneto per la giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, era stata proclamata ieri un’allerta meteo, con precipitazioni diffuse, anche forti e abbondanti. La fase più intensa è attesa nella prima parte della giornata.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 16:01

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