Maltempo, c’è una vittima: albero cade su un’auto a Jesolo
C’è purtroppo anche una vittima per la forte ondata di maltempo che sta investendo l’Italia. Un uomo è morto stamani a Jesolo, nel Veneziano, alla guida della sua auto.
La tragedia a Jesolo per il maltempo
Un albero è crollato sulla macchina del militare di 46 anni, originario di Cagliari, mentre stava andando al lavoro. La tragedia è avvenuta alle 6 in via Roma Destra a Jesolo. L’albero avrebbe ceduto per il forte maltempo.
A nulla sono valsi i tentativi di evitarlo della vittima, come purtroppo i soccorsi con l’intervento successivo dei vigili del fuoco per liberarlo con un’autogrù e dei medici per soccorrerlo.
L’allerta meteo in Veneto
In Veneto per la giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, era stata proclamata ieri un’allerta meteo, con precipitazioni diffuse, anche forti e abbondanti. La fase più intensa è attesa nella prima parte della giornata.