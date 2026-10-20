Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo in Italia il 21 ottobre: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: allerta arancione in 6 regioni il 21 ottobre 2026

Sono 6 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo arancione nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2026. Una violenta ondata di maltempo sta interessando gran parte d'Italia sulla scia del transito della perturbazione n.5 di ottobre. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni. L'allerta arancione per rischio piogge e temporali scatta il 21 ottobre 2026 in:

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante; Piemonte: Scrivia, Belbo e Bormida.

Attenzione poi per l'allerta arancione per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

In questo caso sono 5 le regioni osservate speciale inserite dalla Protezione Civile nel bollettino di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico il 21 ottobre 2026:

Campania : Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Friuli Venezia Giulia : Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

: Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Allerta gialla il 21 ottobre 2026 in Italia: tutte le zone a rischio

Non solo l'allerta arancione, visto che la Protezione Civile ha diramato per mercoledì 21 ottobre 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Nelle prossime ore piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale con il rischio di eventi meteorologici intensi accompagnati da nubifragi e accumuli d'acqua.

Sono 10 le regioni e zone inserite nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il giorno 21 ottobre 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Pianura centrale;

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Pianura centrale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Piemonte : Pianura settentrionale;

: Pianura settentrionale; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Sicilia : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Da segnalare poi l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile in 8 regioni il 21 ottobre 2026. Ecco dove:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lazio : Bacini Costieri Sud;

: Bacini Costieri Sud; Piemonte : Scrivia, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale;

: Scrivia, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per mercoledì 21 ottobre 2026 in: