Meteo, alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole chiuse

Una violenta alluvione ha colpito Istanbul, provocando due vittime e pesanti disagi in diversi quartieri della metropoli turca. Le precipitazioni, iniziate nel pomeriggio e proseguite durante la notte, hanno causato allagamenti diffusi, problemi alla circolazione e interruzioni temporanee dei servizi essenziali.

Di fronte alla situazione, le autorità hanno disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole e invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Secondo le prime stime, circa 8.000 persone e 2.000 veicoli sarebbero stati direttamente coinvolti dagli effetti dell'alluvione.

Meteo, alluvione a Istanbul: due persone hanno perso la vita

Il bilancio più grave dell'ondata di maltempo riguarda le due persone che hanno perso la vita in seguito alle conseguenze dell'alluvione.

Le fortissime precipitazioni hanno interessato Istanbul tra il pomeriggio e la notte, facendo accumulare rapidamente grandi quantità d'acqua sulle strade e mettendo in difficoltà diversi quartieri della città. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le operazioni di emergenza e invitato i cittadini alla massima prudenza.

Strade allagate e migliaia di persone coinvolte

Uno degli effetti più evidenti del maltempo è stato l'allagamento della rete stradale. L'acqua ha invaso numerose vie della città, rendendo difficili gli spostamenti e coinvolgendo un numero elevato di automobili.

Le prime stime parlano di circa 2.000 veicoli direttamente interessati e di 8.000 persone coinvolte complessivamente dalle conseguenze dell'alluvione.

La municipalità ha chiesto agli abitanti di non uscire di casa se non strettamente necessario, in modo da non ostacolare gli interventi di emergenza e ridurre i rischi durante le ore più critiche.

🇹🇷🌧️ Istanbul under water: nearly 100 mm of rain in 12 hours, 1,277 flooding incidents, schools closed Thursday — no serious injuries reported so far



Torrential rain flooded Istanbul on Oct. 14, inundating homes, businesses, roads and underpasses and stranding vehicles in a city… pic.twitter.com/VPanvQKUza — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 14, 2026

Scuole chiuse a Istanbul

Tra i provvedimenti adottati c'è anche la sospensione delle lezioni. Le scuole sono state chiuse in via precauzionale a causa delle condizioni meteorologiche e delle difficoltà negli spostamenti. La decisione è stata presa mentre diverse strade risultavano ancora allagate e le autorità erano impegnate nel ripristino della normale viabilità.

Interruzioni di acqua ed elettricità

L'alluvione ha avuto conseguenze anche sui servizi. In alcuni quartieri di Istanbul sono state registrate interruzioni temporanee della fornitura di energia elettrica e acqua.

Si è trattato di sospensioni legate alla situazione di emergenza e alla necessità di mettere in sicurezza alcune aree interessate dalle precipitazioni più intense. Le squadre tecniche sono state impegnate nelle verifiche e nel progressivo ripristino dei servizi.

🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour



Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. pic.twitter.com/UQBmlwzuLZ — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

“Precipitazioni così intense non si vedevano dal 1985”

A dare la misura dell'eccezionalità dell'evento è anche quanto comunicato dalla municipalità di Istanbul. Secondo le autorità cittadine, precipitazioni di questa intensità non si registravano a Istanbul dal 1985. Un dato che evidenzia la portata della perturbazione che ha investito la metropoli turca e che ha provocato in poche ore allagamenti e forti criticità.

Istanbul alle prese con i danni dell'alluvione

Terminate le ore più difficili, l'attenzione si concentra ora sugli interventi di ripristino e sulla valutazione dei danni. Le priorità riguardano la liberazione delle strade dall'acqua, il ritorno alla normalità dei servizi pubblici e l'assistenza alle persone direttamente coinvolte.

La situazione resta sotto osservazione dopo un evento che, secondo la municipalità, ha portato sulla città quantità di pioggia che non si registravano da oltre quarant'anni.