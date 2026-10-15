FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole ...

Meteo, alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole chiuse

Violenta alluvione a Istanbul: due morti, strade allagate e scuole chiuse. Circa 8.000 persone e 2.000 veicoli coinvolti, interruzioni di acqua ed elettricità.
Eventi estremi15 Ottobre 2026 - ore 11:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi15 Ottobre 2026 - ore 11:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Una violenta alluvione ha colpito Istanbul, provocando due vittime e pesanti disagi in diversi quartieri della metropoli turca. Le precipitazioni, iniziate nel pomeriggio e proseguite durante la notte, hanno causato allagamenti diffusi, problemi alla circolazione e interruzioni temporanee dei servizi essenziali.

Di fronte alla situazione, le autorità hanno disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole e invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Secondo le prime stime, circa 8.000 persone e 2.000 veicoli sarebbero stati direttamente coinvolti dagli effetti dell'alluvione.

Meteo, alluvione a Istanbul: due persone hanno perso la vita

Il bilancio più grave dell'ondata di maltempo riguarda le due persone che hanno perso la vita in seguito alle conseguenze dell'alluvione.

Le fortissime precipitazioni hanno interessato Istanbul tra il pomeriggio e la notte, facendo accumulare rapidamente grandi quantità d'acqua sulle strade e mettendo in difficoltà diversi quartieri della città. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le operazioni di emergenza e invitato i cittadini alla massima prudenza.

Strade allagate e migliaia di persone coinvolte

Uno degli effetti più evidenti del maltempo è stato l'allagamento della rete stradale. L'acqua ha invaso numerose vie della città, rendendo difficili gli spostamenti e coinvolgendo un numero elevato di automobili.

Le prime stime parlano di circa 2.000 veicoli direttamente interessati e di 8.000 persone coinvolte complessivamente dalle conseguenze dell'alluvione.

La municipalità ha chiesto agli abitanti di non uscire di casa se non strettamente necessario, in modo da non ostacolare gli interventi di emergenza e ridurre i rischi durante le ore più critiche.

Scuole chiuse a Istanbul

Tra i provvedimenti adottati c'è anche la sospensione delle lezioni. Le scuole sono state chiuse in via precauzionale a causa delle condizioni meteorologiche e delle difficoltà negli spostamenti. La decisione è stata presa mentre diverse strade risultavano ancora allagate e le autorità erano impegnate nel ripristino della normale viabilità.

Interruzioni di acqua ed elettricità

L'alluvione ha avuto conseguenze anche sui servizi. In alcuni quartieri di Istanbul sono state registrate interruzioni temporanee della fornitura di energia elettrica e acqua.

Si è trattato di sospensioni legate alla situazione di emergenza e alla necessità di mettere in sicurezza alcune aree interessate dalle precipitazioni più intense. Le squadre tecniche sono state impegnate nelle verifiche e nel progressivo ripristino dei servizi.

“Precipitazioni così intense non si vedevano dal 1985”

A dare la misura dell'eccezionalità dell'evento è anche quanto comunicato dalla municipalità di Istanbul. Secondo le autorità cittadine, precipitazioni di questa intensità non si registravano a Istanbul dal 1985. Un dato che evidenzia la portata della perturbazione che ha investito la metropoli turca e che ha provocato in poche ore allagamenti e forti criticità.

Istanbul alle prese con i danni dell'alluvione

Terminate le ore più difficili, l'attenzione si concentra ora sugli interventi di ripristino e sulla valutazione dei danni. Le priorità riguardano la liberazione delle strade dall'acqua, il ritorno alla normalità dei servizi pubblici e l'assistenza alle persone direttamente coinvolte.

La situazione resta sotto osservazione dopo un evento che, secondo la municipalità, ha portato sulla città quantità di pioggia che non si registravano da oltre quarant'anni.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Grecia, tragedia a Rodi: un uomo muore dopo che l’auto finisce in mare
    Eventi estremi15 Ottobre 2026

    Maltempo in Grecia, tragedia a Rodi: un uomo muore dopo che l’auto finisce in mare

    Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Grecia. A Rodi una vittima, trascinata in mare con la sua auto.
  • Nubifragio a Foggia, strade allagate e auto in panne: traffico in tilt
    Eventi estremi13 Ottobre 2026

    Nubifragio a Foggia, strade allagate e auto in panne: traffico in tilt

    Forti piogge e temporali hanno colpito la Puglia e in particolare Foggia dove si sono registrati allagamenti e danni.
  • Maltempo in Calabria, Montebello Jonico in difficoltà: frana a Fossato Jonico, si va verso lo stato di calamità naturale - Immagini
    Eventi estremi12 Ottobre 2026

    Maltempo in Calabria, Montebello Jonico in difficoltà: frana a Fossato Jonico, si va verso lo stato di calamità naturale - Immagini

    Maltempo in Calabria. Disagi a Montebello Jonico. Una frana colpisce Fossato Jonico. Il Comune va verso lo stato di calamità naturale
  • Terremoto oggi a Livorno, scossa di magnitudo 3.3 sulla costa: avvertita dalla popolazione
    Eventi estremi9 Ottobre 2026

    Terremoto oggi a Livorno, scossa di magnitudo 3.3 sulla costa: avvertita dalla popolazione

    Terremoto oggi 9 ottobre 2026 a Livorno: scossa di magnitudo 3.3 alle 12:38 con epicentro in mare tra Livorno e Rosignano.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuova perturbazione: domenica torna la pioggia, ecco dove!
Tendenza15 Ottobre 2026
Meteo, nuova perturbazione: domenica torna la pioggia, ecco dove!
Domenica 18 ottobre si conferma l'arrivo di una nuova perturbazione: piogge in vista per diverse regioni
Meteo: nel weekend si indebolisce l'alta pressione! Piogge domenica 18: ecco dove
Tendenza14 Ottobre 2026
Meteo: nel weekend si indebolisce l'alta pressione! Piogge domenica 18: ecco dove
La tendenza meteo per il weekend del 17-18 ottobre vede un indebolimento dell'anticiclone con transito di una perturbazione e venti di Scirocco.
Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre
Tendenza13 Ottobre 2026
Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre
Dopo un venerdì ancora stabile e soleggiato, ma con qualche nebbia in pianura, per il weekend si conferma il ritorno delle piogge
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Ottobre ore 19:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154