Il fronte di aria fredda dall’Europa nord-orientale (perturbazione n.12 del mese) si propaga in queste ore su tutta l'Italia, associato a intensi venti settentrionali, provocando un generale calo termico, con temperature anche al di sotto della norma; la sensazione di freddo sarà accentuata proprio dai forti venti. Tempo stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre nuvole e instabilità insistono lungo il medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, seppure con precipitazioni in graduale attenuazione.

Lunedì 30 novembre la coda una perturbazione in transito sull’Europa centrale porterà un aumento della nuvolosità anche al Centro-Nord, ma senza precipitazioni di rilievo. In seguito, nei primi giorni di dicembre, il nostro Paese sarà diviso tra l’alta pressione che si spingerà al Nord e al Centro, garantendo tempo stabile, ma con possibili nebbie in pianura; al Sud, nelle Isole e sul medio Adriatico non mancheranno le nuvole e una locale instabilità con dei rovesci all’estremo Sud, in Sicilia e Sardegna.

L’area di bassa pressione nel Mediterraneo orientale infatti riuscirà a determinare fasi di locale instabilità al Meridione e nelle Isole. Le temperature nel corso della prossima settimana si attesteranno su valori in prevalenza al di sotto della media, tranne una breve fase più mite al Nord tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, seguita però da un netto calo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 29 novembre

Ancora molte nuvole su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Maggiori schiarite altrove, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest e sulle Alpi dal pomeriggio, in serata in tutto il Nord. Residue piogge al mattino tra Abruzzo, Molise e Puglia; piogge più insistenti in Calabria e nel nord della Sicilia, in attenuazione alla sera. Al primo mattino possibile presenza di nebbia in banchi nella bassa pianura lombarda.

Giornata ventosa per forti venti settentrionali: Bora sull’alto Adriatico, Tramontana al Centro-Sud e in Sicilia; forti raffiche nell’Appennino centro-meridionale, in Campania, Puglia, Calabria e nell’isola; mari mossi o molto mossi. Gelate nella notte e all’alba sulle Alpi, localmente in pianura al Nord. Temperature massime in generale lieve diminuzione.

Le previsioni meteo per lunedì 30 novembre

Al mattino nuvolosità diffusa sull’Italia, più compatta sulle Alpi orientali e sul medio versante adriatico, senza precipitazioni di rilievo; parziali schiarite in Piemonte e nella Sicilia meridionale. Nel pomeriggio nuvole in attenuazione al Nord-Ovest e in Toscana; ancora nuvolosità altrove.

Temperature stazionarie o in lieve calo e quasi ovunque inferiori alla norma. Venti settentrionali per lo più moderati, con dei rinforzi sul Mar Ionio.