La parte più attiva dell’ultima perturbazione (la n.11) si è allontanata, ma la circolazione di bassa pressione rimasta sull'Italia sarà ancora alimentata da un nuovo impulso in discesa dall'Europa nord-orientale (perturbazione nr. 12), un fronte di aria fredda che, nel corso di questo ultimo fine settimana del mese, si propagherà su tutta l'Italia, associato a intensi venti settentrionali. Di conseguenza le temperature sono destinate a calare, scendendo anche al di sotto della norma e la sensazione di freddo sarà accentuata proprio dai forti venti.

Il tempo resterà per lo più variabile, con nuvole e precipitazioni che interesseranno prevalentemente il medio Adriatico e le regioni meridionali, con tendenza a una graduale attenuazione domenica. Il tempo sarà, invece, più stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con schiarite anche ampie.

In seguito, nella prima parte della settimana, è probabile il lento transito di una debole perturbazione legata a un vortice in quota, che avrà effetti, in termini di precipitazioni, soprattutto sulle Isole maggiori a partire da martedì 1 dicembre, in un contesto di temperature che si manterranno sotto la media in molte regioni a causa delle continue infiltrazioni di aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 28 novembre

Tempo soleggiato al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, a parte l’iniziale presenza di un po’ di nuvole in Val Padana. Nel resto d’Italia cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge e locali rovesci su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia settentrionale; piogge deboli anche nel nord della Sardegna in mattinata. Quota neve intorno ai 1300-1500 metri sull’Appennino centrale. Possibili temporali tra bassa Calabria e nord Sicilia.

Temperature in calo, eccetto le massime al Nord-Ovest e sulle Alpi; valori sotto la media in molte aree del Centro-Nord. Venti di Bora; Tramontana e Maestrale in rinforzo al Centro-Sud, sul Ligure e alto Adriatico, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 29 novembre

Ancora molte nuvole su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Maggiori schiarite altrove, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest. Residue piogge al mattino tra Abruzzo, Molise e Puglia; piogge più insistenti fra Calabria e nord della Sicilia, in attenuazione alla sera. Al primo mattino possibile presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi nella bassa Val Padana centro-occidentale, in graduale diradamento.

Temperature stazionarie o in leggero ulteriore calo, con valori per lo più sotto la media, eccetto in Calabria e sulle Isole. Minime localmente sottozero al Nord. Venti ancora intensi settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.