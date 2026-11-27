Meteo: weekend con clima freddo sull'Italia! Occhio ai venti
Dopo l’allontanamento della parte più attiva dell’ultima perturbazione (la n.11), la circolazione di bassa pressione lasciata in eredità in prossimità dell'Italia rimarrà ancora attiva e sarà alimentata dall'arrivo di un nuovo impulso in discesa dall'Europa nord-orientale (perturbazione n.12), un fronte di aria fredda che, nel fine settimana, si propagherà su tutta l'Italia, associato a intensi venti settentrionali. Di conseguenza le temperature sono destinate a calare, scendendo anche al di sotto della norma e la sensazione di freddo sarà accentuata proprio dai venti anche forti.
In queste circostanze il tempo resterà per lo più variabile, ma con nuvole e precipitazioni che interesseranno prevalentemente il medio Adriatico e le regioni meridionali, con tendenza a una graduale attenuazione domenica 29. Il tempo sarà, invece, più stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con schiarite anche ampie, ma con possibile formazione di nebbie e strati bassi soprattutto nella pianura Padana occidentale.
Successivamente, nella prima parte della prossima settimana, è probabile il lento transito di una debole perturbazione legata a un vortice in quota che avrà effetti, in termini di precipitazioni, soprattutto sulle isole maggiori a partire da martedì 1 dicembre, in un contesto di temperature che si manterranno sotto la media in molte regioni a causa delle continue infiltrazioni di aria fredda dai Balcani.
Le previsioni meteo per sabato 28 novembre
Tempo soleggiato al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, a parte l’iniziale presenza di strati nuvolosi bassi e locali nebbie in Val Padana. Nel resto d’Italia, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge e locali rovesci su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia settentrionale; non si escludono isolate piogge anche nel nord-est della Sardegna. Quota neve intorno ai 1200-1500 metri sull’Appennino centrale. Verso sera parziale attenuazione dei fenomeni nel settore adriatico e nell’alta Calabria.
Temperature in calo, eccetto le massime al Nord-Ovest e sulle Alpi; valori localmente sotto la media in molte aree del Centro-Nord. Locali gelate mattutine al Nord. Venti settentrionali in rinforzo al Centro-Sud, nel Ligure e alto Adriatico, con mari mossi o molto mossi.
Le previsioni meteo per domenica 20 novembre
Ancora molte nuvole su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Maggiori schiarite altrove, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest. Residue piogge al mattino fra Abruzzo, Molise e Puglia; piogge più insistenti fra Calabria e nord della Sicilia, in attenuazione alla sera. Al primo mattino possibile presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi nella bassa Val Padana centro-occidentale, in graduale diradamento.
Temperature stazionarie o in leggero ulteriore calo, con valori per lo più sotto la media, eccetto in Calabria e sulle Isole; minime localmente sottozero al Nord. Venti ancora intensi settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.