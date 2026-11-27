Dopo l’allontanamento della parte più attiva dell’ultima perturbazione (la n.11), la circolazione di bassa pressione lasciata in eredità in prossimità dell'Italia rimarrà ancora attiva e sarà alimentata dall'arrivo di un nuovo impulso in discesa dall'Europa nord-orientale (perturbazione n.12), un fronte di aria fredda che, nel fine settimana, si propagherà su tutta l'Italia, associato a intensi venti settentrionali. Di conseguenza le temperature sono destinate a calare, scendendo anche al di sotto della norma e la sensazione di freddo sarà accentuata proprio dai venti anche forti.

In queste circostanze il tempo resterà per lo più variabile, ma con nuvole e precipitazioni che interesseranno prevalentemente il medio Adriatico e le regioni meridionali, con tendenza a una graduale attenuazione domenica 29. Il tempo sarà, invece, più stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con schiarite anche ampie, ma con possibile formazione di nebbie e strati bassi soprattutto nella pianura Padana occidentale.

Successivamente, nella prima parte della prossima settimana, è probabile il lento transito di una debole perturbazione legata a un vortice in quota che avrà effetti, in termini di precipitazioni, soprattutto sulle isole maggiori a partire da martedì 1 dicembre, in un contesto di temperature che si manterranno sotto la media in molte regioni a causa delle continue infiltrazioni di aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo per sabato 28 novembre

Tempo soleggiato al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, a parte l’iniziale presenza di strati nuvolosi bassi e locali nebbie in Val Padana. Nel resto d’Italia, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge e locali rovesci su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia settentrionale; non si escludono isolate piogge anche nel nord-est della Sardegna. Quota neve intorno ai 1200-1500 metri sull’Appennino centrale. Verso sera parziale attenuazione dei fenomeni nel settore adriatico e nell’alta Calabria.

Temperature in calo, eccetto le massime al Nord-Ovest e sulle Alpi; valori localmente sotto la media in molte aree del Centro-Nord. Locali gelate mattutine al Nord. Venti settentrionali in rinforzo al Centro-Sud, nel Ligure e alto Adriatico, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 20 novembre

Ancora molte nuvole su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Maggiori schiarite altrove, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest. Residue piogge al mattino fra Abruzzo, Molise e Puglia; piogge più insistenti fra Calabria e nord della Sicilia, in attenuazione alla sera. Al primo mattino possibile presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi nella bassa Val Padana centro-occidentale, in graduale diradamento.

Temperature stazionarie o in leggero ulteriore calo, con valori per lo più sotto la media, eccetto in Calabria e sulle Isole; minime localmente sottozero al Nord. Venti ancora intensi settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.