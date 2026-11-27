La circolazione di bassa pressione che si è formata in prossimità dell'Italia rimarrà attiva anche nei prossimi giorni e sarà alimentata dall'arrivo, a partire dalla fine di venerdì, di un nuovo impulso in discesa dall'Europa nord-orientale (la perturbazione numero 12 di novembre). La massa d'aria fredda associata a questa perturbazione si propagherà su tutta l'Italia, sospinta da intensi venti settentrionali. Le temperature caleranno fino a valori diffusamente al di sotto della norma e la sensazione di freddo sarà accentuata proprio dai venti anche forti.

Per quanto riguarda nuvole e fenomeni, quindi piogge e nevicate, ci attendono ancora diverse ore di grande variabilità. Questo significa anche un elevato grado di incertezza sulla localizzazione dei fenomeni, soprattutto nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre. Durante il fine settimana, invece, la bassa pressione dovrebbe scivolare verso la Grecia. Sul nostro territorio osserveremo così un progressivo miglioramento del tempo, a iniziare dal Nord e dalle regioni centrali tirreniche, con schiarite anche ampie; lungo l’Adriatico saranno invece possibili piogge, con nevicate in Appennino oltre i 1300 metri di quota. Altrove persisteranno la nuvolosità e i venti da nord-est, che comunque tenderanno ad attenuarsi gradualmente.

Le previsioni meteo per venerdì 27 novembre

Nuvole irregolari che potranno lasciare spazio a qualche schiarita ampia lungo le Alpi e in Liguria. Al mattino possibili foschie dense o locali nebbie sulla bassa Val Padana occidentale. Possibilità di locali piogge nel corso della giornata su Sud, Sicilia e tra interno della Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. La sera qualche pioggia anche tra Emilia orientale e Romagna, addensamento delle nubi su Prealpi lombarde e Piemonte.

Temperature in generale calo nelle minime; massime in calo sul medio Adriatico e al Sud. Moderato Maestrale in Sardegna, venti in intensificazione di Tramontana in Liguria e di Bora sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 28 novembre

Ampie schiarite al Nord, anche se in pianura, al mattino, avremo nubi basse e locali banchi di nebbia. Nel pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle regioni centrali la situazione sarà solo parzialmente sui settori tirrenici, mentre su quelli adriatici la nuvolosità sarà maggiore, con la possibilità di piogge e rovesci, e di nevicate sull'Appennino oltre i 1300 metri. Al Sud la situazione resterà in parte instabile, con possibili rovesci tra Puglia e Calabria e sulla Sicilia settentrionale. In Sardegna, cieli solo parzialmente nuvolosi.

Temperature: le minime saranno in calo, in modo più sensibile al Nord. Le massime, invece, non subiranno grandi variazioni al Nord e saranno in lieve calo altrove, in modo più evidente al Sud. Al Centro-Sud e sulle Isole soffieranno ancora venti prevalentemente settentrionali, con mari mossi o localmente molto mossi.