Dopo l’allontanamento della parte più attiva dell’ultima perturbazione (la n.11), la circolazione di bassa pressione lasciata in eredità in prossimità dell'Italia rimarrà ancora attiva e sarà alimentata dall'arrivo di un nuovo impulso in discesa dall'Europa nord-orientale (perturbazione n.12), un fronte di aria fredda che, nel fine settimana, si propagherà su tutta l'Italia, associato a intensi venti settentrionali. Di conseguenza, le temperature sono destinate a calare, scendendo anche al di sotto della norma e la sensazione di freddo sarà accentuata proprio dai venti anche forti.

In queste circostanze, il tempo resterà per lo più variabile ma con nuvole e precipitazioni che interesseranno prevalentemente il medio Adriatico e le regioni meridionali fino alla giornata di sabato 28, in generale attenuazione domenica 29. Il tempo sarà invece più stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con schiarite anche ampie, ma con possibile formazione di nebbie e strati bassi soprattutto nella pianura Padana occidentale.

Successivamente, nella prima parte della prossima settimana, è probabile il lento transito di una debole perturbazione legata a un vortice in quota, che avrà effetti, in termini di precipitazioni, soprattutto al Centro-Sud fra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, in un contesto di temperature che si manterranno sotto la media in molte regioni a causa delle continue infiltrazioni di aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 novembre

Tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi e in Liguria. Nuvolosità compatta in pianura Padana, associata anche a nebbie, specie nel settore centro-occidentale, in graduale sollevamento. Molte nubi con piogge sparse all’estremo Sud e in Sicilia. Nuvolosità più irregolare alternata a temporanee schiarite ampie nel resto del Paese, con possibili piogge intermittenti e rovesci, maggiormente diffusi dal pomeriggio.

Alla sera qualche pioggia in risalita anche verso la Romagna. Temperature massime in leggero calo, specie al Centro-Sud: valori non lontani dalla norma. Venti in temporaneo indebolimento.

Le previsioni meteo per sabato 28 novembre

Tempo soleggiato al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, a parte l’iniziale presenza di strati nuvolosi bassi e locali nebbie in Val Padana. Nel resto d’Italia, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge su medio-basso Adriatico e rovesci fra Calabria e Sicilia; quota neve intorno ai 1200-1500 metri sull’Appennino centrale. Fra pomeriggio e sera graduale attenuazione dei fenomeni nel settore adriatico e nell’alta Calabria.

Temperature in calo, eccetto le massime al Nord; clima più freddo con valori localmente sotto la media, specie nelle regioni centrali adriatiche. Venti settentrionali in rinforzo al Centro-Sud, nel Ligure e alto Adriatico, con mari mossi o molto mossi.