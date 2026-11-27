La prima parte della settimana trascorrerà con temperature inferiori alla media in tutta l’Italia, con anomalie più lievi nelle Isole e più marcate al Nord e lungo tutto il versante adriatico, a causa di una massa d’aria fredda che dall’Europa orientale e dai Balcani riuscirà a lambire le nostre regioni.

Al Centro-Nord si conferma, in base ai dati attuali, una fase di alta pressione, con tempo in prevalenza stabile, un po’ di nuvolosità e la possibile formazione di qualche nebbia e il rischio di gelate notturne anche in pianura al Nord. L’estremo Sud e le Isole potrebbero essere interessate da una maggiore instabilità, con qualche rovescio o temporale, specie in Sicilia.

Inizio di settimana con qualche pioggia al Sud e clima freddo: la tendenza meteo

In dettaglio, dunque, lunedì 30 novembre sarà possibile qualche locale pioggia o rovescio tra Calabria e Sicilia orientale; non esclusa anche in prossimità delle coste del Molise e del basso Lazio. Al Nord nuvoloso o molto nuvoloso, con delle schiarite pomeridiane al Nord-Ovest.

Anche al Centro-Sud moderata nuvolosità, più compatta e persistente sui versanti adriatici. Ventilazione settentrionale per lo più debole o moderata sui mari. Temperature minime in temporaneo rialzo al Nord; massime in generale calo, tranne in Sicilia.