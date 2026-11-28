Nei primi giorni di dicembre la circolazione a scala europea vedrà l’insistenza di una circolazione ciclonica tra la Grecia, la Turchia e il Mediterraneo orientale, favorevole anche alla persistenza di una massa d’aria gelida nei Balcani, e l’instaurarsi di un corridoio anticiclonico nei settori sud-occidentale e centrale del continente che farà da blocco verso le perturbazioni atlantiche costrette a scorrere a latitudini più elevate.

L’Italia verrà a trovarsi in una fascia di transizione tra le due strutture: al Centronord prevarrà l’influenza dell’anticiclone con un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto mentre il Sud risentirà degli effetti marginali dell’area depressionaria con possibili fasi di instabilità per lo più concentrate sulle Isole maggiori. Dal punto di vista termico la massa d’aria potrebbe un po’ mitigarsi al Nord verso metà settimana, con anomalie positive intorno ai 3-4 gradi sopra la norma nei settori alpini, mentre al Sud le infiltrazioni dell’aria fredda presente sui Balcani dovrebbero far insistere le anomalie negative.

Primi giorni di dicembre stabili al Centro-Nord, variabili al Sud con clima ancora freddo: la tendenza meteo

Martedì 1 dicembre dovrebbe essere una giornata prevalentemente soleggiata al Nord e nel settore attorno al Ligure. Schiarite temporaneamente ampie saranno possibili anche su Umbria, Lazio e coste campane mentre nel resto del Centrosud prevarranno le nuvole. Il rischio di piogge o locali rovesci dovrebbe interessare al mattino la Sicilia orientale, in seguito anche il settore centrale dell’isola e l’est della Sardegna. Altrove solo piovaschi occasionali e localizzati su Calabria, Salento, Gargano, coste abruzzesi e molisane. Temperature in calo nelle minime al Nord dove sarà possibile qualche debole e locale gelata anche in Val Padana; massime senza grandi variazioni con lievi cali nelle aree più perturbate delle Isole. Venti fino a localmente moderati e per lo più da est-nordest su Adriatico, Ionio, Ligure, alto Tirreno e Sardegna.

Mercoledì 2 ancora un po’ di instabilità su Sicilia e Sardegna con effetti in termini di rovesci principalmente nei settori orientali delle due isole, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Nuvolosità in attenuazione al Sud e sul medio Adriatico con tendenza in giornata a parziali schiarite. Al Nord, specie al Nordovest, potrebbe sfilare della nuvolosità alta con cielo da velato a parzialmente nuvoloso. Temperature massime con lievi rialzi su gran parte del Centronord. Venti fino a localmente moderati su Puglia, Ionio e Sicilia. Giovedì 3 le piogge dovrebbero scomparire temporaneamente anche nelle Isole ma con possibile ritorno dell’instabilità già nel corso di venerdì 4.