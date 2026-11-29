Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha influenzato il tempo sull’Italia, specie le regioni centro-meridionali. Tuttavia, a inizio settimana le correnti fredde nord-orientali provenienti dai Balcani continueranno a mantenere le temperature leggermente sotto la media e a favorire l’insistenza di nuvole sul medio Adriatico e parte del Sud ma senza precipitazioni di rilievo. Tra martedì e mercoledì un nucleo di aria fredda instabile porterà una locale instabilità sulle nostre due Isole maggiori con nubi e qualche pioggia. Al Nord e sul medio Tirreno, con l’alta pressione in rinforzo, il tempo sarà stabile e soleggiato.

Nei giorni successivi l’alta pressione si rafforzerà su tutta l’Italia e si aprirà probabilmente un lungo periodo di stabilità atmosferica con un tempo prevalentemente soleggiato e assenza di pioggia e neve in montagna; in compenso torneranno a formarsi un po’ di nebbie sulle pianure del Nord e gradualmente peggiorerà la qualità dell’aria. Da mercoledì assisteremo ad un rialzo delle temperature che nelle ore diurne faranno registrare valori superiori alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per lunedì 30 novembre

Giornata senza fenomeni di rilievo sull’Italia, ma non molto soleggiata per la presenza di nuvolosità diffusa con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso. Le nubi più compatte e insistenti riguarderanno le regioni del medio-basso versante adriatico tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; sporadiche e deboli piogge possibili in Molise e nordest della Calabria. Ampie schiarite al Nord-Ovest, Toscana, Campania.

Temperature del primo mattino in lieve rialzo al Nord con valori in pianura leggermente sopra lo zero. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in lieve calo e quasi ovunque inferiori alla norma. Venti settentrionali ancora moderati o localmente forti in Adriatico, Ionio, Liguria centrale, Toscana, Tirreno occidentale. Mari: mossi o molto mossi l’Adriatico, lo Ionio e il Mar Ligure di ponente; poco mossi o mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per martedì 1 dicembre

Dicembre al via con una giornata prevalentemente soleggiata al Nord, ma con schiarite ampie anche sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Nel resto del Centro-Sud prevarranno le nuvole, con un cielo fino a nuvoloso o molto nuvoloso. Qualche debole pioggia possibile sulla Sicilia orientale e sull’alto versante ionico della Calabria, in serata anche sul nordest della Sardegna.

Temperature notturne e del primo mattino in calo al Nord dove saranno nuovamente probabili deboli gelate anche in pianura. Temperature massime senza grandi variazioni con valori leggermente sotto la media. Venti deboli settentrionali, solo localmente moderati. Mari ancora in prevalenza mossi, fino a molto mosso lo Ionio.