Nel corso della prima settimana di dicembre, su scala europea la circolazione vedrà la persistenza di una circolazione ciclonica tra la Grecia, la Turchia e il Mediterraneo orientale, inizialmente ancora alimentata dall’aria fredda in discesa dalla Russia occidentale, e un ampio corridoio anticiclonico esteso dal settore sud-occidentale a quello centrale del continente, destinato a rinforzare ulteriormente. In questo modo si consoliderà il blocco alle perturbazioni atlantiche, costrette a scorrere prima verso l’Islanda e da qui poi verso il nord della Scandinavia. Sull’Italia prevarrà l’influenza e l’azione dell’anticiclone, fatto salvo per una iniziale leggera variabilità all’estremo Sud e sulle Isole.

Dal punto di vista termico, la massa d’aria potrebbe mitigarsi leggermente al Nord verso metà settimana, ma in un contesto climatico prossimo alla normalità o appena leggermente sopra e comunque favorevole alle estese brinate o gelate all’alba anche in pianura. Al Sud, per contro, gli spifferi di aria fredda provenienti di tanto in tanto dai Balcani dovrebbero mantenere le temperature su valori poco inferiori alla norma.

La tendenza meteo da mercoledì al ponte dell'Immacolata

Nella giornata di mercoledì 2 dicembre non si escludono occasionali e brevi fenomeni tra il Molise e la puglia settentrionale, sull’alta Calabria ionica, sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale. Il tempo sarà invece ben soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e dell’alta Calabria tirrenica. Le temperature massime saranno in lieve rialzo su gran parte del Centro-Nord. I venti soffieranno fino a moderati settentrionali sui mari Adriatico e Ionio, su Puglia e settori orientali delle Isole.

Giovedì il tempo risulterà complessivamente stabile e soleggiato, ovunque senza precipitazioni. In giornata si osserverà il passaggio di nuvolosità sottile al Nord-Ovest e sulla Sardegna e qualche residuo annuvolamento sulla Sicilia. Le temperature saranno per lo più in generale lieve aumento.

Stando alle attuali proiezioni, il tempo sull’Italia potrebbe restare asciutto almeno fin quasi alla fine della prima decade del mese, dunque compreso il Ponte dell’Immacolata. Si tratta, ovviamente, di una tendenza tutta da verificare nei prossimi giorni: continuate a seguirci!