Maltempo in Sicilia: allagamenti e disagi, ecco dove e le immagini

Forte maltempo in Sicilia. Numerosi gli allagamenti e i disagi per gli abitanti. Le situazioni più problematiche si registrano tra Enna e Catania. La perturbazione che sta colpendo l'Italia sta causando numerosi disagi da Nord a Sud e questa volta anche la Sicilia sta facendo i conti con piogge torrenziali, fulmini e vento forte.

Maltempo in Sicilia: smottamenti in provincia di Enna e problemi a Caltanissetta

Numerosi disagi per il maltempo in Sicilia si sono registrati tra Dittaino, Leonforte ed Enna. Le intense precipitazioni, dopo un lungo periodo di siccità, hanno causato importanti smottamenti e grossi danni. La pioggia ha infatti portato al cedimento di un costone di roccia. Le autorità hanno dovuto chiudere la strada al traffico.

#Maltempo #Sicilia, dalle prime ore del mattino #vigilidelfuoco al lavoro: in provincia di #Caltanissetta, tra Gela, Sommatino e Riesi per allagamenti e danni d’acqua; a #Enna, per un costone roccioso franato in strada, nessuna persona coinvolta [#19ottobre 10:00] pic.twitter.com/QQXLFjbtx4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 19, 2024

In contrada Parasporino, a Pergusa, una famiglia è rimasta isolata a causa del fango che ha bloccato l’accesso alla loro abitazione.

In tutto il Nisseno finora sono stati oltre trenta gli interventi dei vigili del fuoco tra Gela, Sommatino e Riesi, oltre che nella stessa Caltanissetta. All’ospedale Sant’Elia si è staccato un pluviale causando l’allagamento delle sale operatorie e del pronto soccorso. Per fortuna non si sono registrati danni a pazienti e operatori, né alle attrezzature. Dopo una lunga notte e il duro lavoro dei Vigili del Fuoco, questa mattina, sia il pronto soccorso che il blocco operatorio hanno potuto riprendere la piena attività.

Situazione critica a Catania: strade come fiumi, voli dirottati

Temporali e vento forte hanno severamente colpito anche la città di Catania. Si registrano allagamenti molto pesanti e diffusi. Le strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua. Come spesso accade a causa delle forti piogge, in città si è allagata la via Etnea. È bastato poco perché si trasformasse in un autentico fiume. In questa zona è stato salvato un uomo in preda della corrente, mentre tentava di recuperare lo scooter che si allontanava galleggiando.

Vista l'allerta meteo della Protezione Civile, il Sindaco di Catania aveva già disposto, per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre 2024, la chiusura di scuole, parchi pubblici e giardini.

situazione a Catania

allagamenti sulla circonvallazione vicino alla stazione Nesima e deviazioni dei vigili del fuoco#Catania pic.twitter.com/6zGCSCSz17 — Graziana 🪐🐳🐅🪶 (@Graziana_McLove) October 19, 2024

Quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Catania Fontanarossa a quello di Palermo Falcone Borsellino a causa del maltempo. Non si esclude che altri verranno dirottati o cancellati. Per ora quelli spostati su Palermo sono: i voli Ryanair da Pisa, da Madrid e il Parigi Beauvais e il Turkish Airlines da Istanbul che dovevano atterrare tra le 08.15 e le 08.50 di questa mattina.