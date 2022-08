Maltempo in Puglia, tromba marina nel Salento: alberi sradicati e turisti in fuga | Video

Foto di repertorio da Wikipedia

Il maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni sul nostro Paese sembra non dare tregua e, dopo il nubifragio di Ferragosto a Firenze, si è spostato al Sud. Ieri una tromba marina ha sradicato alberi e messo in fuga i turisti che trascorrevano una giornata di mare sulle spiagge salentine

Paura in Salento per una tromba marina

Amara sorpresa ieri per le migliaia di turisti che quest'anno hanno scelto di trascorrere le vacanze al mare sulle spiagge salentine, circondati da uno dei più bei mari d'Italia. Nella giornata di ieri, martedì 16 agosto, intorno alle 16.00 una violenta tromba marina si è infatti abbattuta sul litorale delle marine di Melendugno, in provincia di Lecce, spingendo i bagnanti alla fuga e causando danni anche nel centro abitato.

Un filmato che riprende il mesociclone della #supercella tornadica di questo pomeriggio a Torre dell'orso (LE).



Video by Tornado in Italia pic.twitter.com/ZuZcyx4Wqz — Kurosh1974 (@Kurosh_74) August 16, 2022

Alberi sradicati, pali della luce e segnaletica stradale divelti, cassonetti rovesciati, vetri rotti e danni ai dehors dei negozi, è il triste bilancio delle raffiche di vento che si sono abbattute sulla celebre località balneare, molto affollata in questi giorni d'agosto.

Fortunatamente, nonostante l'altissima affluenza di turisti richiamati in questo tratto costiero che - proprio per la sua bellezza e le acque limpide - ha ottenuto anche quest'anno il riconoscimento 5 Vele 2022 da Legambiente e Touring Club - non si registrano feriti. Molta paura tra i bagnanti, che si sono affrettati a lasciare il lungomare in un fuggi-fuggi generale, per rifugiarsi negli hotel e negli appartamenti affittati per le vacanze.

Torre Sant'Andrea, Marina di Melendugno, albero caduto sulle auto

Il passaggio della tromba marina è durato una manciata di secondi, ma la forza delle raffiche di vento è stata tale da causare lo sradicamento di un grosso albero di pino, che cadendo si è abbattuto su alcune auto in sosta sulla strada.