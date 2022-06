Cinque vele 2022: le 18 spiagge italiane più belle e più pulite, la classifica di Legambiente e Touring Club

Cala Mariolu a Baunei, Nuoro.

Assegnate ieri, venerdì 24 giugno, nel corso della manifestazione che si è svolta a Capri, le 5 Vele 2022. Legambiente e Touring Club Italiano hanno premiato 18 località balneari con il mare più bello e pulito, che hanno saputo distinguersi anche per l'offerta di vacanze slow e sostenibili. Ecco i lidi italiani inseriti nella Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano in cui sventolerà quest'estate il vessillo.

5 Vele blu 2022, Sardegna sul podio

La regione che spicca nella classifica 2022 del mare più bello d'Italia è la Sardegna, che si aggiudica ben sei delle 18 Vele blu totali. Tra i tratti costieri dell'isola in cui sarà più bello tuffarsi in questa estate 2022 spicca il litorale di Baunei.

Ma questo grazioso tratto costiero in provincia di Nuoro non è il solo dell'isola ad essersi aggiudicato l'ambito riconoscimento. Se l'azzurro delle acque che bagnano Baunei e le spiagge indimenticabili sono riuscite a regalare a questa splendida località il titolo di mare più bello d'Italia 2022, ce ne sono altre cinque in cui sarà possibile vedere sventolare le 5 Vele blu.

Cinque Vele 2022, la classifica

Le 5 Vele Legambiente è uno dei titoli tra i più ambiti insieme a quello di Bandiera Blu 2022. Ecco quali sono le località in cui quest'anno vedremo sventolare il vessillo delle Cinque Vele 2022:

Litorale di Baunei, Nuoro - Sardegna Cilento Antico (Pollica, Castellabate, San Mauro del Cilento e Montecorice) - Salerno - Campania Maremma toscana (Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica) -Grosseto) - Toscana Isola di Capraia - Livorno - Toscana Litorale di Chia - Sud Sardegna Isola di Salina - Messina - Sicilia Gallura costiera e Area marina protetta Capo Testa - Sassari - Sardegna Costa d'argento e isola del Giglio (Orbetello, Capalbio) - Grosseto - Toscana Alto Salento jonico (Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo, Racale) - Lecce - Puglia Alto Salento adriatico (Melendugno, Otranto e Vernole) - Lecce - Puglia Baronia di Posada e Parco di Tepilora - Nuoro Cinque Terre - La Spezia - Liguria Costa di Maratea (Potenza) - Basilicata Golfo di Oristano e Area marina protetta Sinis - Mal di Ventre - Sardegna Costa del Mito (tra Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta) - Salerno - Campania Pantelleria - Trapani - Sicilia Isole Tremiti - Puglia Planargia - Oristano - Sardegna

Come vengono assegnate le Cinque Vele

L'analisi di Legambiente e Touring Club Italiano parte dall'esame di comprensori e non singole località, assegnando punteggi che "premiano" la qualità delle acque (certificata da Goletta Verde) ma anche la qualità dei servizi ricettivi e l'attenzione alla tutela della biodiversità.

Nella Guida Blu 2022 sono inserite intere zone balneari e lacustri, capaci di offrire al turista la garanzia di una vacanza perfetta. La scelta di premiare interi comprensori piuttosto che singole località nasce dal concetto che quando si va in vacanza si parte da una base per poi spostarsi, e i comprensori inseriti nella Guida 2022 sono il top per vacanze slow e sostenibili.